Fabio Agostini revela el impactante momento que casi le cuesta la vista en la competencia

Un adelanto del capítulo de este martes de Palabra de Honor mostró cómo fue el accidente que dejó a Fabio Agostini con una peligrosa lesión en el ojo.

Detalles del accidente

El incidente ocurrió durante una competencia de salvación en la que los participantes debían atravesar un laberinto con un enrejado de elásticos sobre una piscina. En el momento en que le tocó el turno a Fabio, este decidió avanzar de espaldas, lo que lo llevó a dejar su rostro boca arriba. Fue en ese instante cuando uno de los elásticos impactó directamente en su ojo.

Reacción de Fabio Agostini

En un momento de evidente angustia, “Me exploté el ojo. Me pegó un elástico en el ojo fuerte, no veo nada, estoy ciego”, se le escucha decir al español, quien mostraba signos de asustado. Tras el impacto, Fabio abandonó de inmediato la prueba para recibir atención médica por parte de los paramédicos presentes.

Descripción de la lesión

El participante relató su experiencia, mencionando: “Me dio como una sacudida. Vaya latigazo me he pegado justo en el ojo. Cuando paré no veía nada, todo negro, quedé ciego y me dio susto. Recién ahora está volviendo, pero veo todo borroso, como si tuviese neblina”. Estas declaraciones fueron realizadas mientras era evaluado por el equipo médico.

Consecuencias del accidente

Después de finalizar la prueba, Fabio expresó su pesar a Karla Constant, lamentando haber puesto en riesgo a su compañera de equipo, Anyella, al no poder completar la prueba. “Me da mucha rabia que por un elastiquín la arrastre a ella, yo le había prometido a Anyella que íbamos a salir de ésta”, comentó.

Atención médica y recuperación

Es importante señalar que el accidente tuvo lugar hace varios meses. Según lo informado por Página 7, Fabio Agostini fue trasladado al hospital San Pablo en Lima, Perú, donde se sometió a una cirugía ocular debido al daño que sufrió en su retina. Dada la gravedad de la situación, se mantuvo en observación durante varios días, pero posteriormente pudo reincorporarse a la competencia.