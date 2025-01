Reencuentro tenso entre Fabio Agostini y Pancho Rodríguez en ‘Esto es Guerra: La recluta’

El reencuentro entre Fabio Agostini y Pancho Rodríguez en el set de “Esto es Guerra: La recluta” ha generado un intenso intercambio de declaraciones, donde ambos participantes han expresado sus desacuerdos y tensiones acumuladas. Este encuentro se produce en el contexto de un nuevo proyecto televisivo en Perú, donde Fabio ha regresado tras su participación en un reality en Chile, y Pancho también ha vuelto al programa peruano tras un tiempo de ausencia.

El reencuentro en el set

Al llegar al escenario, Fabio Agostini mostró su entusiasmo al saludar a sus antiguos compañeros, pero rápidamente se centró en su desacuerdo con Pancho Rodríguez. Durante el programa, cuando se le invitó a participar en un reto junto a Pancho, Fabio se negó, argumentando que no deseaba colaborar con él. En sus propias palabras, “Yo vengo con muchas ganas de hacer las cosas bien pero yo con Pancho no quiero hacer nada en equipo”, lo que dejó claro su descontento hacia Rodríguez.

Las razones del conflicto

El modelo español explicó que su negativa se debía a experiencias pasadas durante su ausencia en Perú. Fabio mencionó que había estado trabajando en un reality de encierro en Chile, donde se enteró de comentarios negativos que Pancho había hecho sobre él. “Me he dado cuenta de que cuando salí, me pasaron varios videos donde él hablaba muy mal de mí, y no sé con qué necesidad porque no hemos coincidido en el reality”, expresó Fabio, dejando entrever que se sintió traicionado por las palabras de Rodríguez.

El desafío de Fabio

Para concluir su intervención, Fabio Agostini lanzó un desafío directo a Pancho: “Si eres tan macho, ahora que me tienes de frente me gustaría que me lo dijeras en la cara”. Esta declaración intensificó la tensión entre ambos, ya que Pancho Rodríguez no tardó en responder.

La defensa de Pancho Rodríguez

Pancho, al escuchar las acusaciones de Fabio, se defendió con humor, afirmando que “lleva ocho años hablando mal de él” y cuestionando la postura de Agostini al presentarse como víctima. La interacción se tornó más intensa cuando Fabio continuó defendiendo su posición, alegando que incluso los compañeros de Pancho también lo critican, afirmando: “Hasta ellos hablan mal de ti, imagínate como eres de persona”.

Este intercambio de palabras entre Fabio Agostini y Pancho Rodríguez en el programa “Esto es Guerra: La recluta” ha puesto de manifiesto las tensiones no resueltas entre ambos, así como la dinámica de rivalidad que ha caracterizado sus interacciones en el pasado.