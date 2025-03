Fabrizio Copano revela anécdota con George Harris y su oferta de ayuda para el Festival de Viña

El humorista Fabrizio Copano, quien ha alcanzado el éxito en Estados Unidos con sus rutinas en inglés, compartió una anécdota interesante sobre su experiencia junto al comediante venezolano George Harris. En una reciente conversación con el programa Palabras sacan palabras de Radio Futuro, Copano recordó un evento en Miami donde se presentó junto a Harris, pero sus chistes no lograron provocar muchas risas en el público.



Copano relató: “Yo lo conozco hace un par de años, me presenté en su show en Miami una vez, por el 2016. A él le va muy bien allá, tiene una cosa bien de nostalgia”. En su relato, el comediante chileno explicó que el tipo de humor que presentó en esa ocasión era más oscuro, lo que no resonó con un público que se mostraba muy entusiasta y patriótico hacia Harris. “Eran chistes más negros, que sé yo, y estaba un público bien como patriotero, venezolano, como muy entusiasmado con George Harris”, añadió.

Después de esta experiencia, Fabrizio Copano ofreció su ayuda a Harris para el Festival de Viña, pero la colaboración no se concretó. “Cuando supe que venía a Viña, le escribí, le dije: ‘oye, si necesitas ayuda, estoy dispuesto a ayudarte gratuitamente”, reveló. La intención de Copano era que Harris se familiarizara con la cultura chilena antes de su actuación en el festival, algo que considera crucial para un comediante que se presenta en un escenario tan importante.

“Tal como lo han hecho otros humoristas internacionales en la Quinta Vergara, la idea de Copano era que el venezolano se familiarizara con la idiosincrasia chilena antes de enfrentar al Monstruo. ‘No quiero pelar a nadie, pero yo me imagino que a los ejecutivos (del festival) les da lo mismo hacerle esta inversión, les daba un poco lo mismo el curso que tomara. Yo le hubiese dicho, ‘mira, si vienes a este festival tienes que llegar antes, te vamos a poner dos comediantes chilenos que te van a llevar por algunos lugares’”, planteó.

Fabrizio también comentó sobre la peculiaridad de que un comediante llegue como turista y se suba al escenario más expuesto del país sin una preparación adecuada. “Venir como turista, subirse al escenario más expuesto del país, e irse, es como raro”, expresó. A pesar de su oferta de ayuda, Copano mencionó que George Harris le respondió de manera parcial: “me agradeció y luego no me respondió más”, concluyó.