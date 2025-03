Abogada de Faloon Larraguibel revela detalles sobre la demanda contra Jean Paul Pineda y su falta de apoyo

La abogada que representa a Faloon Larraguibel, Lya Rojas, proporcionó información sobre la acción legal que el hermano de Jean Paul Pineda ha interpuesto contra la ex chica reality. En una entrevista con el programa Qué Te lo Digo, la abogada reveló que el futbolista habría transferido sus bienes a su hermano con el objetivo de dejar a Faloon en una situación precaria. Rojas destacó que la ex participante de Yingo había mantenido una actitud conciliadora hacia el ex futbolista, incluso optando por no demandarlo por pensión alimenticia, según lo reportado por TiempoX.

Detalles de la acción judicial

La abogada Lya Rojas mencionó que han tenido conversaciones con la abogada de Jean Paul Pineda, pero que aún no se ha llegado a un acuerdo. Rojas indicó que, durante el tiempo que ha transcurrido desde la separación, Pineda no ha contribuido económicamente en concepto de pensión alimenticia. “Tuvimos una conversación con la abogada de él (Jean Paul Pineda) pero no hemos cerrado nada, o sea, hasta ahora él durante todo este tiempo que se produjo la separación, no ha aportado nada por concepto de pensión alimenticia, eso ha pasado aproximadamente por un año“, comentó la abogada.

Situación financiera de Faloon Larraguibel

La abogada Lya Rojas también se refirió a la situación financiera de Faloon Larraguibel, quien reside en un departamento donde se incurre en un pago de dividendo. Rojas expresó su preocupación, señalando que no se tiene claridad sobre el estado de este pago. “Entonces, imagínate, no ha aportado nada por alimento, y en este departamento donde está Faloon se paga un dividendo, nosotros no sabemos en qué está ese pago, ella me dice que lo más probable es que esté impago, por ende, no está aportando para el dividendo, ni la alimentación, ni el lugar para mantener a los hijos“, agregó.

Relación de Pineda con sus hijos

En cuanto a la relación de Jean Paul Pineda con sus hijos, Lya Rojas indicó que el futbolista ha estado distante. Según la abogada, Pineda no ha visto a sus hijos desde la última Navidad. “La última vez que vio Jean Paul Pineda a sus hijos fue para esta Navidad, o sea, hace tres meses, y desde ahí hace mucho tiempo que no los veía“, concluyó la abogada.