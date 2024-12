¿Qué significa el enigmático mensaje de Faloon Larraguibel sobre su relación con Raimundo Cerda?

La relación entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda ha generado gran interés entre sus seguidores, especialmente tras su reciente aparición pública en el aeropuerto, donde fueron vistos compartiendo un romántico beso rodeados de fanáticos. Sin embargo, la situación se tornó confusa cuando Faloon, en una salida nocturna con Pamela Díaz y Coté López, compartió un video en el que se le ve disfrutando de la fiesta y escribió: “Se pasa rico soltera”, lo que dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos, dado que su relación con Raimundo parecía estar en un buen momento.

A pesar de las dudas que surgieron, horas después, Larraguibel publicó un video en el que aparece hablando en la cama junto a Cerda, acompañado de un emoticón de una cara enamorada, lo que sugiere que la relación podría estar en un estado más sólido de lo que se pensaba. Por otro lado, Raimundo también fue visto disfrutando de una fiesta en La Feria Club con su amiga de años, Fran Maira, lo que añade más complejidad a la situación.

En una reciente entrevista con LUN, Faloon Larraguibel se refirió a su relación con el exparticipante de Gran Hermano, afirmando que aún no han definido su relación y que están disfrutando del día a día. Larraguibel expresó que los coqueteos de Raimundo la han ayudado a sentirse deseada nuevamente, comentando: “Tiene que ver con el proceso, uno igual es mujer primero que todo. Y justamente el Rai me ayudó con eso, con que sí me puedo dar un beso con alguien, que sí puedo dar un buen beso jajajá, es que a uno se le olvidan esas cosas”.

Además, Faloon destacó que está tomando las cosas con calma, ya que no le gusta apresurarse en las relaciones. “Estoy fluyendo, quiero que se dé todo naturalmente. Yo soy una mujer que necesita tiempo, incluso para darme un beso. Necesito conocer a la persona y con el Rai somos amigos primero que todo. Yo voy lento, de a poquito”, afirmó.

La exchica de Yingo también mencionó que la experiencia con Raimundo le ha permitido reconectar con su deseo y autoestima, indicando que: “Me da igual la intención que tenga él o yo misma. Ya eso del beso me ayuda a pensar y sentir que sí soy deseable, que sí le puedo gustar a alguien, que sí puedo sentir cosas lindas”.

Faloon Larraguibel concluyó su declaración expresando su gratitud hacia Raimundo por ayudarla a volver a sentirse atractiva y deseada, lo que ha sido un proceso significativo para ella.