Faloon Larraguibel revela predicciones sobre su vida amorosa tras el fin de su romance con Raimundo Cerda

La exchica de “Yingo”, Faloon Larraguibel, compartió detalles sobre su vida amorosa durante su participación en el programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, donde estuvo acompañada por la tarotista Vanessa Daroch. En este espacio, Larraguibel reveló que mantiene una comunicación regular con Raimundo Cerda, a quien le envió un mensaje de felicitación por el Día de San Valentín, a lo que él respondió: “Feliz día, a pesar de todo, feliz día”. La exchica de “Yingo” comentó que su respuesta fue un corazón, lo que sugiere que aún hay un vínculo entre ambos.

Predicciones sobre su vida amorosa

Durante la conversación, Vanessa Daroch realizó una lectura de cartas para predecir el futuro de la relación de Faloon. La tarotista comenzó diciendo: “Como amigos muy bien…”, lo que generó reacciones en el panel del programa, donde algunos comentaron que eso era un indicativo de que la relación no avanzaría más allá de la amistad.

Sin embargo, Daroch continuó con su predicción, afirmando que Faloon experimentará un nuevo amor. “Va a pasar lo de Viña, pero viene alguien que es mayor que Faloon. No es un sugar (daddy), es un poquito mayor. Que se espere hasta que termine todo esto de Viña”, vaticinó la tarotista. Además, mencionó que este nuevo interés romántico aparecería en marzo, y que Faloon podría conocerlo a través de su trabajo en televisión, aunque no en el contexto de realities.

Características del nuevo amor

La tarotista describió a esta nueva persona como alguien que “se maneja mucho en televisión” y que podría traer cambios significativos a la vida de Faloon. “La última carta es la de la esquizofrenia. No es mala. Es una persona que viene a romper todos los esquemas, que te viene a sacar, a hacer feliz, a hacer reír. No has estado nunca como una persona como ésta”, aseguró Vanessa Daroch, lo que dejó a Faloon sorprendida.

Al preguntarle si este nuevo amor sería alguien que ya conocía, Daroch respondió: “No, pero a lo mejor has escuchado de esta persona, de conocerlo no”. La tarotista concluyó su predicción afirmando que Faloon podría experimentar una conexión especial con esta nueva persona, quien “te va a hacer brillar los ojos, va a venir a cambiar todo”.

Faloon Larraguibel se mostró impresionada por las predicciones de Vanessa Daroch, quien también sugirió que la relación con Raimundo Cerda podría continuar en un plano de amistad. La tarotista dejó claro que el futuro amoroso de Faloon podría ser muy diferente a lo que ha experimentado hasta ahora.