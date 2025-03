Raquel Argandoña defiende su papel en la filtración del embarazo de Melina Noto y Pangal Andrade

Este viernes se emitió un nuevo episodio de Only Fama, el programa destacado de espectáculos de Mega, donde la presentadora Raquel Argandoña fue la invitada especial. Durante el programa, Argandoña abordó la controversia relacionada con la filtración del embarazo de Melina Noto y Pangal Andrade, un hecho que se hizo público antes de que la pareja tuviera la oportunidad de anunciarlo por sí misma.



Raquel Argandoña aclara la situación

En el programa Tal Cual de TV+, que es conducido por Raquel Argandoña, José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado, se discutió la filtración que generó una ola de críticas en redes sociales, tanto de usuarios como de figuras del espectáculo nacional. Esta situación llevó a Argandoña a restringir los comentarios en sus redes sociales y a hablar por primera vez sobre el tema en el programa de Mega.

Detalles de la filtración

Según el relato de Argandoña, tras enterarse de la noticia sobre el embarazo de Melina Noto, decidió felicitar a Pangal Andrade enviándole un mensaje. Este fue respondido por Andrade con un “Gracias Raquel” y emojis, lo que indica que no había una indicación de que la noticia debía mantenerse en secreto. Argandoña afirmó: “Nunca me dijo que era un secreto, nunca, ni que era sorpresa… Él sabe que si me dice que es secreto, yo guardo los secretos, yo sé guardar los secretos y tú sabes Pangui que los guardo muy bien”, refiriéndose a Pangal Andrade.

Defensa de Raquel Argandoña

La presentadora también expresó su afecto hacia Pangal Andrade, afirmando: “Jamás le habría hecho daño a Pangui, jamás, porque a él yo lo quiero mucho. Porque cuando él estuvo en una relación con Kel, duraron cuatro años, no se olviden que ella vivía en ese entonces conmigo y Pangui lo veía diariamente”.

Además, Argandoña defendió su accionar, afirmando: “No cometí ningún error, si esto vuelve a pasar, yo vuelvo a hacer lo mismo. Lo hice sin ninguna mal intención”.

La situación ha generado un amplio debate en el ámbito del espectáculo, y la respuesta de Argandoña ha sido esperada por muchos seguidores y críticos de la noticia.

Reacciones en redes sociales

La revelación del embarazo de Melina Noto y Pangal Andrade a través de Raquel Argandoña ha suscitado diversas reacciones en las plataformas digitales, donde tanto fanáticos como detractores han expresado sus opiniones sobre la filtración y la responsabilidad de la presentadora en el asunto.

La controversia continúa generando interés y discusión entre los seguidores del programa y del mundo del espectáculo en general.