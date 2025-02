Sturzenegger destaca en conferencia del FMI cómo la desregulación impulsa a las pymes y combate la corrupción

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participó en la AlUla Conference for Emerging Markets Economies, un evento organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Arabia Saudita. Durante su intervención en el panel titulado “Productivity in EMDEs: Challenges and Opportunities”, Sturzenegger destacó que las políticas de desregulación implementadas por el Gobierno argentino están diseñadas para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y contribuir a la reducción de la corrupción al eliminar las trabas burocráticas.

Beneficios de la desregulación para las pymes

Sturzenegger argumentó que es fundamental liberar el potencial de las pymes para permitirles competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas. En su exposición, advirtió sobre los peligros de una regulación excesiva en sectores estratégicos, como la inteligencia artificial, que podría obstaculizar el crecimiento económico global. El ministro señaló que las regulaciones suelen actuar como una barrera de entrada al mercado, favoreciendo a aquellas empresas que pueden afrontar los costos burocráticos, mientras que las pymes quedan en desventaja.

Empleó la frase: “Si el costo regulatorio es muy alto, la gran empresa puede superarlo, pero la pyme no”, lo que subraya la necesidad de un entorno regulatorio más equitativo. Afirmó que una menor carga regulatoria permite nivelar el terreno de juego, promoviendo una mayor competencia e innovación. Además, enfatizó el impacto positivo que esto tiene en la lucha contra la corrupción, indicando que “cuanto menor es la carga regulatoria, menores son las oportunidades de soborno y discrecionalidad en la administración pública”.

El concepto de “Efecto Baltimore”

Durante su discurso, Sturzenegger introdujo el concepto que denominó “Efecto Baltimore”, haciendo referencia al colapso de un puente en la ciudad estadounidense en 2024, que ocurrió tras el choque de un barco. Según el ministro, este incidente llevó a un endurecimiento de las regulaciones en el transporte marítimo en varios países, a pesar de que el suceso no estuvo directamente relacionado con la normativa vigente en ese momento.

Contrastó esta situación con el proceso de modificación del Código de Navegación Argentino, donde, según él, existía una resistencia al cambio por el temor a eventos similares. Sturzenegger citó: “Todo el mundo decía: ‘no puedes deshacerte de esto, porque entonces te pasará lo que pasó en Baltimore’. Pero esa tragedia no tuvo nada que ver con la regulación”.

Desarrollo tecnológico y ubicación de la actividad económica

Otro de los puntos que abordó fue la relación entre el desarrollo tecnológico, la energía y la ubicación de la actividad económica. Explicó que, históricamente, las industrias tienden a localizarse cerca de las fuentes de energía disponibles. Como ejemplo, mencionó los molinos textiles en el noreste de los Estados Unidos durante el siglo XVIII, que se establecían junto a ríos para aprovechar la energía hidráulica.

El ministro también destacó que el avance de las energías renovables podría transformar la geografía productiva mundial. En particular, mencionó que la Patagonia cuenta con vastos recursos eólicos que podrían convertir a la región en un polo industrial en el futuro.

Reunión con el FMI y reformas regulatorias

En el marco de la conferencia, Sturzenegger mantuvo una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, donde se analizaron estrategias para la implementación de un comité que se puso en marcha en el organismo. Su participación en este grupo responde a la tarea de transformación que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei.

El evento reunió a ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales, líderes del sector público y privado, así como académicos de distintos países emergentes, con el objetivo de debatir sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional y la inclusión financiera. Desde la llegada del Gobierno, el presidente ha impulsado un ambicioso plan económico, siendo Sturzenegger una figura clave en este proceso.

Un informe del Cato Institute reveló que en el primer año de gestión se llevaron a cabo 672 reformas regulatorias, lo que equivale a un promedio de 1.84 desregulaciones por día, incluyendo fines de semana. Este proceso comenzó con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que revisó 366 artículos, eliminando o modificando normativas que el oficialismo consideraba obsoletas y perjudiciales para la economía. Posteriormente, en junio de 2024, el Congreso aprobó la Ley de Bases, que otorgó al Ejecutivo la facultad de continuar con estas reformas durante el año.

El objetivo ha sido reducir la burocracia estatal que limita la libertad económica, un compromiso que Sturzenegger asumió oficialmente tras haber desempeñado un rol asesor en el Gobierno. Un think tank había dado a conocer en diciembre que Argentina históricamente ha sido uno de los países más regulados, ocupando el puesto 146 de 165 en el Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser. En este contexto, el enfoque libertario del actual gobierno ha intentado revertir décadas de regulaciones que, según sus impulsores, obstaculizaban la competencia y beneficiaban a ciertos privilegiados.