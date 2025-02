Felipe Rojas y Nicolás Poblete analizan rivalidad en Los Casablanca y el debut de Francisco Melo en el Festival de Viña

Los actores Felipe Rojas y Nicolás Poblete participaron este jueves en el panel titulado “Con Gusto a Viña”, donde discutieron sobre el Festival de Viña y sus respectivos papeles en la teleserie Los Casablanca, en la que ambos interpretan personajes rivales. Durante la conversación, los artistas también comentaron sobre el debut de su colega Francisco Melo como coanimador del festival, quien además protagonizó un beso con la animadora del evento, Karen Doggenweiler.



Debut de Francisco Melo como coanimador

Los actores expresaron su opinión sobre el desempeño de Melo en su nuevo rol. Nicolás Poblete destacó: “Increíble, yo creo que Pancho tiene un tremendo desplante. Ya había animado, había hecho el programa de los presidentes (Elegidos), las entrevistas… Creo que es una persona muy preparada para enfrentar situaciones. Quedó de manifiesto que se manejó bien”.

Por su parte, Felipe Rojas compartió su perspectiva sobre la posibilidad de asumir un rol similar al de Melo, afirmando: “A mí me costaría, me pondría nervioso. Me gustan los desafíos, pero me pondría nervioso”.

Rivalidad en Los Casablanca

En cuanto a la teleserie nocturna Los Casablanca, Felipe Rojas, quien interpreta a Tormento, comentó que, a diferencia de otras producciones en las que ambos actores han trabajado juntos y sus personajes se llevaban bien, en esta ocasión la situación es completamente diferente. “Ahora esta teleserie ha hecho que nos estemos llevando pésimo, pésimo, hay una rivalidad”, confesó Rojas.

Nicolás Poblete, quien da vida a Tomás, anticipó que se avecinan nuevos giros en la trama de la novela, que no solo afectarán la relación de rivalidad entre los personajes, sino que también impactarán en toda la serie. “Pasa mucho, yo creo que en la idiosincrasia chilena, que estas familias de alta alcurnia (Los Casablanca) esconden muchos secretos, aparentan muchas cosas, y esta es como la era de la verdad. Estos secretismos ya no aguantan. Entonces, empieza un poco a develar el pasado”, explicó Poblete.