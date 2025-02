El Fenómeno: Nuevo programa de entretenimiento debuta este lunes con jóvenes talentos y sorpresas en Canal 13

El nuevo programa tipo Mekano, El Fenómeno, se estrenará el lunes 17 de febrero en Canal 13, ofreciendo entretenimiento, competencia y diversión durante las tardes de verano.



Con la conducción de José Miguel Viñuela, el programa contará con un equipo de 20 jóvenes provenientes de diversas partes de Chile y el extranjero. Estos participantes se enfrentarán a pruebas de talento y desafíos lúdicos a lo largo de dos semanas en la franja horaria de las 17:00 horas. Entre los concursantes, se destacan seis nombres que prometen captar la atención del público.

Jacob Riquelme

Uno de los participantes es Jacob Riquelme, un hombre de 31 años originario de San Fernando. Se desempeña como terapeuta ocupacional, pero ha encontrado su verdadera vocación en la actuación, el stand-up comedy y la creación de contenido en redes sociales. “Creo contenido de humor en redes sociales, mi rutina la baso en torno a experiencias amorosas. Me encanta hacer reír a la gente, me encanta llegar a la gente y comunicar algo, pero desde el humor”, expresó Riquelme.

Isidora Gutiérrez

La más joven del grupo es Isidora Gutiérrez, de 18 años, quien es hija de la exconejita Playboy Daniella Chávez. Con aspiraciones de estudiar diseño de moda en el extranjero, este año decidió aventurarse en nuevas experiencias. “Sé que me gusta la moda y el modelaje, pero aún quiero saber bien de qué forma lo quiero implementar en mi vida. Capaz me voy a hacer cursos al extranjero, de diseño en Italia ojalá, y eso es lo que tengo pensado para este año”, afirmó Gutiérrez. Desde pequeña ha soñado con la televisión: “Mi mamá de toda la vida ha estado metida en la pantalla, entonces estoy acostumbrada a eso, y he estado grabándome desde chica. Yo siempre he dicho a mi mamá que mi sueño es animar el Festival de Viña, ser como Tonka”.

Rosangel Durán

Rosangel Durán, de 23 años y originaria de República Dominicana, llegó a Chile hace casi una década. Se describe como una persona histriónica y extrovertida, y menciona que sus compañeros ya la han apodado “La Fiera” por su parecido con Pamela Díaz. “Soy muy directa, y si me siento pasada a llevar digo las cosas a la cara. Me encuentro parecida a Pamela, me encanta su canal de YouTube, espero que nos veamos face to face para una entrevista en su canal y hacer ‘Fiera contra Fiera'”, bromeó Durán.

Boris Sánchez

Boris Sánchez, de 34 años y oriundo de Talcahuano, es bailarín y modelo con experiencia en televisión, habiendo participado en el reality Resistiré. “A pesar de que salí súper desnutrido de ahí y me deprimí por comer poco, afuera pegué más que acá, porque después me invitaron de todos los países y terminé trabajando en Univisión en el programa de Rafa Araneda. Así que cumplí el sueño americano un poquito”, relató Sánchez. Ahora, se presenta con una nueva faceta: “Siempre me han dicho que me parezco a Maluma, de hecho en el casting me pidieron que me dejara la barba como él. Ahora estoy lanzándome como cantante y canto muy parecido a él también”.

Arlette Huaitiao

Desde la comuna de El Bosque, Arlette Huaitiao, de 25 años, es conocida en su barrio como “La princesita del barrio”. “Desde pequeña era como la niña más linda de mi población, me decían que parecía modelo. El que pololeara conmigo era como si se ganara un premio. Así me fui ganando el cariño y el respeto de los vecinos”, comentó Huaitiao. “Otros chicos esconden de dónde vienen, pero yo lo llevo en las venas, amo mi pobla, me tatuaría la comuna. Quiero que lean de mí y digan: ‘Mira dónde llegó, habiendo salido del barrio'”, añadió. Además, sueña con escribir un libro sobre su vida y convertirlo en una película de Netflix.

Weisler Torreyes

Por último, Weisler Torreyes, de 25 años y originario de Venezuela, llegó a Chile hace cinco años. Con experiencia en modelaje y publicidad para marcas como Falabella y Paco Rabanne, también se dedica a la actuación y producción de eventos. “Soy modelo profesional, he sido rostro de Falabella, Beardcliff, Bassman, Paco Rabanne y Converse. También actúo, ánimo, produzco eventos, diseño moda… hago un poco de todo. Soy como Ken de Barbie”, comentó Torreyes. Su objetivo en televisión es romper estereotipos y conquistar al público. “La primera impresión de la gente cuando me ven es que soy egocéntrico. Me dicen ‘nariz respingada’, porque la tengo operada. Pero soy muy poco conflictivo, muy romántico y creo que lo que más voy a hacer es a romper corazones a través de la pantalla, tanto de hombres como de mujeres”, concluyó.