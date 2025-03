Fernando Alonso sufre un accidente en Australia y queda con sed de revancha para el GP de China

El comienzo de la temporada 2025 no fue el esperado para Fernando Alonso. Durante el Gran Premio de Australia, que marcó la primera fecha del campeonato de Fórmula 1, el piloto asturiano estaba realizando una destacada actuación hasta que un accidente lo obligó a abandonar la carrera. Esto ocurrió en la vuelta 34 de un total de 57, cuando el corredor de Aston Martin perdió el control de su monoplaza y chocó contra las barreras de contención del circuito, lo que resultó en la salida de un Safety Car.



Detalles del accidente

El incidente se produjo en un momento crítico de la carrera. Inicialmente, se especuló que la causa del accidente de Fernando Alonso podría estar relacionada con la inestabilidad del suelo, que se encontraba húmedo debido a las condiciones climáticas cambiantes. Sin embargo, se confirmó que la verdadera razón del accidente fue que, segundos antes del choque, otro piloto, Pierre Gasly de Alpine, había pisado la grava en la curva 6, lo que dejó el asfalto en condiciones peligrosas. Esto provocó que Alonso perdiera el control de su monoplaza, el AMR25.

La situación en la carrera

En el momento del accidente, Fernando Alonso ocupaba la décima posición, habiendo comenzado la carrera desde el puesto 12 en la parrilla. Estaba en plena persecución de Pierre Gasly mientras intentaba contener a Andrea Kimi Antonelli. A pesar de la decepción por su abandono, Aston Martin logró obtener un resultado positivo gracias a la actuación de Lance Stroll, quien finalizó en la sexta posición, sumando puntos importantes para el equipo.

Declaraciones de Fernando Alonso

Tras el incidente, Fernando Alonso se mostró visiblemente decepcionado y se dirigió a la prensa para explicar lo sucedido. En sus declaraciones, comentó: “Me encontré una montaña de gravilla al trazar la curva y se me fue el coche”. A pesar de este contratiempo, el equipo tiene la vista puesta en el futuro.

Expectativas para el Gran Premio de China

Luego de su accidente en el circuito de Albert Park, Fernando Alonso se siente motivado y con sed de revancha. La próxima oportunidad para demostrar su habilidad llegará en pocos días, con la disputa del Gran Premio de China, un circuito que le ha sido favorable en el pasado. Alonso ha ganado en este trazado en dos ocasiones: en 2005 con Renault y en 2013 con Ferrari.

En sus declaraciones sobre la próxima carrera, Fernando Alonso expresó: “Tenemos otra oportunidad dentro de cinco días, eso es lo bueno. Me encanta China. Es un circuito que siempre hemos ido bien y no hay la gravilla de la curva 6, que creo que ha sido un poco como un fantasma que teníamos cada vuelta que pasaba por ahí y me ha jugado una mala pasada otra vez en carrera”.

El equipo Aston Martin tiene grandes expectativas para la temporada 2026, y la actuación de Alonso en las próximas carreras será crucial para alcanzar sus objetivos.