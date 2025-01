Fernando Solabarrieta habla sobre su lucha contra la adicción y su relación con Ivette Vergara

En una reciente participación en Primer Plano de CHV, Fernando Solabarrieta, de 54 años, habló abiertamente sobre su lucha contra la adicción al alcohol y cómo esto ha afectado su relación con Ivette Vergara, de quien se separó en septiembre del año pasado. El periodista deportivo utilizó una metáfora del boxeo para describir su proceso de recuperación y el estado actual de su vínculo con la mamá de sus hijos. “Yo diría que era una pelea que iba perdiendo por knockout”, dijo al comienzo. “Y en los últimos rounds, he logrado recuperarme en base a buenas cosas que están pasando”, añadió. Además, agregó: “Yo he tomado la decisión de que sucedan y en esa última intención creo que las cosas han mejorado mucho”.

Estado actual de la relación

El comunicador reconoció que “no ha cambiado mucho la situación. Sí, desde el punto de vista más práctico, han ido sucediendo cosas mejores, evidentemente, en todo sentido”. Durante la conversación, el panel, compuesto por Patricia Maldonado, Pamela Jiles y Cecilia Gutiérrez, le preguntó si había retomado la convivencia con Ivette Vergara. Solabarrieta confirmó: “He vuelto a la casa”. Aunque evitó entrar en detalles sobre si comparten dormitorio, comentó: “Son cosas que se van dando de a poco. Yo entiendo que la vida íntima es muy cambiante, pasamos buenos días desde hace mucho tiempo. Las cosas están mucho mejor”, señaló con cautela.

Reflexiones sobre la relación

No obstante, el comentarista deportivo enfatizó que “yo entiendo muy bien a Ivette, y quiero ser súper claro y honesto, es muy difícil que nosotros tengamos esta relación de casi 29 años de manera voluble, incierta, cambiante”, aseguró. “En otras palabras: Esto no es hueveo. Si nosotros vamos a volver, que sea de manera oficial, definitiva, y para eso yo tengo que estar bien”, complementó. Finalmente, Fernando Solabarrieta expresó: “Mientras el tiempo no pase y yo demuestre que realmente estoy bien, que estoy limpio, que es el estado en el que hoy día estoy, pero que pase más tiempo. Yo entiendo que Ivette no quiera oficializar esto”.