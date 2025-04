Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara: ¿reconciliación tras un año de quiebre amoroso?

En abril de 2024, se confirmó el quiebre amoroso entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, una de las parejas más emblemáticas del espectáculo chileno, quienes habían estado juntos durante 30 años. A lo largo de su relación, enfrentaron diversas crisis, especialmente debido a problemas de adicción que afectaron al periodista. A pesar de estos desafíos, la pareja siempre logró superar las dificultades. Sin embargo, en las semanas previas a la ruptura, comenzaron a surgir rumores sobre problemas matrimoniales, lo que llevó a especulaciones en los medios de comunicación.



Confirmación del distanciamiento

El propio Fernando Solabarrieta fue quien confirmó el distanciamiento en medio de una ola de rumores. En el programa Que te lo digo, se revelaron detalles sobre un evento que se consideró como el detonante de la ruptura: una fiesta en un departamento de Providencia. Según Luis Sandoval, quien reportó el incidente, “habían risas, supuestamente corría el trago para allá, corría el trago para acá, habían mujeres hermosas (…) Ese habría sido el motivo de la nueva ruptura entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara”. Posteriormente, Fernando confirmó que ya no estaban juntos, afirmando: “Hace un mes no estoy con Ivette Vergara, hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás”. También mencionó que estaba soltero y que se estaba tomando el tiempo para distraerse con amigos y amigas.

Rumores de escándalo

Días después, en el programa de Zona Latina, se aportaron nuevos antecedentes sobre el episodio que habría llevado al quiebre definitivo. Luis Sandoval mencionó que Ivette había recibido información sobre un encuentro de Solabarrieta con otra mujer, lo que la llevó a seguirlo con un GPS y a confrontarlo, generando un escándalo. Sin embargo, no se proporcionaron más detalles sobre este incidente.

Reacciones tras la ruptura

Tras la confirmación del quiebre, ambos comunicadores ofrecieron entrevistas que indicaban que no había posibilidad de reconciliación, especialmente desde la perspectiva de Ivette Vergara. En una de sus intervenciones, expresó su deseo de volver a enamorarse: “Totalmente. Porque me encanta el amor. Me encanta sentirme amada y me encanta amar. Y ojalá que aparezca…”. También fue clara al afirmar sobre su relación con Fernando: “Ya no fue. Evidentemente que la vida avanza, sigue”.

Por otro lado, Fernando Solabarrieta mostró interés en una posible reconciliación. Aunque en un momento dijo que no quería volver a enamorarse, con el tiempo admitió que le gustaría regresar con Ivette. Los rumores de una posible reconciliación comenzaron a surgir cuando fueron vistos juntos viajando a Estados Unidos, aunque se aclaró que el viaje fue para visitar a su hija Maite.

Acercamientos y reconciliación

Con el tiempo, comenzaron a circular fotografías y registros de la pareja juntos, lo que alimentó las especulaciones sobre una reactivación de su relación. En diciembre, Fernando comentó: “Te voy a explicar el momento que estoy viviendo. Estoy tratando de recuperarme y recuperar todo lo que es importante en mi vida”. A finales de año, fueron vistos caminando de la mano en Puerto Natales, lo que fue reportado por Cecilia Gutiérrez, quien indicó que se sentaron en la costanera y fueron fotografiados abrazados.

En febrero, Ivette reconoció el acercamiento tras animar juntos el Festival de Peñaflor, donde se dieron un “piquito” en el escenario. Al ser consultada sobre su relación, dijo: “Estamos en un proceso de reconstrucción y de recuperación de las cosas que más me importan en la vida, como mis hijos, mi mujer”. Por su parte, Fernando también se refirió a su estado, afirmando que estaba mejorando y que aún no había vuelto de manera formal o definitiva.

Confirmación de la reconciliación

Recientemente, Fernando Solabarrieta confirmó que había regresado a vivir con su esposa, aunque no se refirió a una reconciliación definitiva. En una entrevista, comentó: “Yo diría que era una pelea que iba perdiendo por knockout y, en los últimos rounds, he logrado recuperarme en base a buenas cosas que están pasando”. Este viernes, tras un incidente viral en el que fue grabado conversando con un chofer de micro, se evidenció que la pareja sigue junta y caminando de la mano.