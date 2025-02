Fernando Zampedri, ausente en el debut de UC, habla sobre su inminente nacionalización y futuro en La Roja

La UC tuvo ayer lunes, en su estreno por el Campeonato Nacional 2025, una ausencia nada menor: la de su goleador histórico, Fernando Zampedri. Todo pues el artillero trasandino tenía que purgar una fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas del torneo pasado.

En ese contexto, el “Toro” igualmente apareció en el estadio Santa Laura para seguir el debut de los cruzados. Sin embargo, Fernando Zampedri no pudo eludir el ser protagonista en zona mixta, dada su inminente nacionalización que podría permitirle ser citado para la doble fecha clasificatoria de marzo.

Declaraciones sobre su nacionalización

“Ese tema no lo puedo tocar. No lo quiero hablar porque todavía no soy chileno, no tengo las mismas posibilidades que los demás”, aseguró a ESPN Chile, aunque reconoció sus opciones de defender a La Roja.

“Respeto mucho a Chile, a los jugadores. Hoy no puedo contestar eso, pero el día que tenga los papeles al día, me gustaría”, concluyó Fernando Zampedri.

Expectativas de futuro

