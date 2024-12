Lorena Ibaceta se prepara para su debut en el Festival del Huaso de Olmué 2025

La humorista Lorena Ibaceta, conocida por su icónico personaje Yolanda Carmín, se presentará en el Festival del Huaso de Olmué 2025, un evento que promete ser memorable. La comediante, que ha estado interpretando a Yolanda durante más de 12 años, se mostraba emocionada por esta oportunidad, que considera un gran desafío en su carrera. Yolanda Carmín abrirá la noche del sábado 18 de enero, que contará con la actuación de Luis Jara como telonero y Paula Rivas como cierre del evento.

Preparativos para el Festival

En una entrevista con La Cuarta, Ibaceta compartió detalles sobre su preparación para el festival. “Es una rutina que tiene dos años de rodar y además se van incluyendo cosas como nuevas, de último minuto o que se van agregando en la medida que vamos llegando al muelle”, explicó. La comediante enfatizó que las rutinas para festivales suelen tener un mínimo de un año de rodaje, lo que asegura una presentación sólida y bien ensayada.

El personaje de Yolanda Carmín

Al hablar sobre Yolanda Carmín, Ibaceta describió cómo nació el personaje: “El personaje nace como una necesidad de vivir como con menos parámetros rígidos”. Aunque inicialmente se pensó que sería un proyecto temporal, ha evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndose en una parte integral de su vida. “Yo ya aprendí mucho de ella, ya somos un poco una”, añadió, destacando la conexión que ha desarrollado con su personaje.

El enfoque del humor en el escenario

La humorista también comentó sobre su estilo de actuación, que combina diferentes elementos. “El humor, el humor sobre el escenario para mí es, a través de cómo lo trabajo, es como de una manera muy ecléctica”, dijo. Ibaceta integra canto, baile y rutinas de humor, creando un espectáculo variado y dinámico que ella misma describe como un “collage entretenido”.

Nervios y expectativas para el show

Respecto a los nervios que siente antes de subir al escenario, Ibaceta admitió que siempre experimenta ansiedad, independientemente del tamaño del público. “Yo me pongo nerviosa en todas las presentaciones”, confesó. Sin embargo, utiliza esa adrenalina para disfrutar de la experiencia. “Estoy tratando de concentrarme mucho en disfrutar para luego cuando ya pase todo acordármelo bien, lo bonito que estuvo”, agregó.

La programación del festival

Ibaceta expresó su satisfacción por la programación de la noche en la que se presentará. “Cuando me confirmaron la participación inmediatamente me dijeron el día, me dijeron vas al Olmúe y vas el sábado, así que feliz porque el sábado creo que es un excelente día”, comentó. La artista considera que la combinación de artistas en la parrilla es favorable, ya que el público de Luis Jara y Paula Rivas es similar al suyo, lo que podría resultar en una buena recepción.

Referentes en el humor

Al ser preguntada sobre sus referentes en el humor, Ibaceta mencionó a Maitén Montenegro como una figura inspiradora. “Para mí ella es una mujer que fue a Viña, que hizo humor, que bailó, que cantó, que sigue enseñando”, expresó. Ibaceta considera a Montenegro una precursora en el ámbito del espectáculo y la performance.

Desafíos para las mujeres en la comedia

Ibaceta también reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo del humor. “Más que costarle a las mujeres, yo creo que les cuesta a las personas entender que las mujeres también podemos divertirnos”, afirmó. La comediante destacó que a menudo se espera que las mujeres se comporten de manera más correcta, lo que puede dificultar su entrada en la comedia. Sin embargo, una vez que superan ese umbral, la experiencia es gratificante.

Expectativas futuras

Finalmente, Ibaceta compartió sus aspiraciones a futuro, mencionando el sueño de presentarse en el Festival de Viña del Mar. “Siempre está el sueño de ir a Viña. Yo creo que todos los comediantes tienen ese sueño anidado en el corazón”, concluyó. La humorista está abierta a que su participación en Olmué pueda ser un trampolín hacia nuevas oportunidades en su carrera.