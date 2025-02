Gala del Festival de Viña 2025 inicia con polémica por incidente con Tonka Tomicic en la alfombra roja

La noche del viernes, se llevó a cabo la esperada gala del Festival de Viña del Mar 2025, marcando el inicio de una celebración musical que se desarrollará en el escenario de la Quinta Vergara a partir de este domingo. Durante el evento, varios famosos brillaron en la alfombra roja, generando un amplio análisis sobre sus presentaciones.

Participación de Tonka Tomicic

Uno de los momentos más comentados de la gala fue la actuación de Tonka Tomicic, quien, según muchos asistentes, tuvo una llegada bastante caótica que provocó ciertos inconvenientes. Además de las reacciones de los presentes, los animadores del festival también se pronunciaron sobre los incidentes ocurridos.

Comentarios de los animadores

Durante una conversación con la prensa en actividades realizadas la mañana del sábado, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler expresaron su lamento por lo sucedido. Araneda describió el incidente como “lamentable”, señalando que “son situaciones que ocurren en este tipo de eventos”, aunque admitió que “en alguna hora se descontroló por la cantidad de gente”.

El animador también mencionó que “no pienso jamás en malas intenciones. No digo que el equipo de Tonka haya tenido la intención de pasar a llevar a nadie”. En su relato, Araneda compartió que “fue un momento incómodo. Yo, como anfitrión, me sentí mal… son cosas que se salen de lo pronosticado y que evidentemente hay que poner atención para una próxima oportunidad”. En su papel de anfitrión, se sintió en la obligación de ofrecer disculpas a quienes estaban presentes, aunque aclaró que “no me corresponde a mí hacerlo, pero es parte de…”.

Opiniones de Karen Doggenweiler

Por su parte, Karen Doggenweiler subrayó que “había mucha gente que estaba esperando ya hace un buen rato”, lo que también contribuyó a los inconvenientes. Doggenweiler enfatizó que “hay cosas que sin duda hay que mejorar, porque todos queremos que las cosas salgan bien y que nadie lo pase mal, que situaciones como estas, que fueron lamentables, no se vuelvan a repetir”.