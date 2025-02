Controversia en la Gala de Viña 2025: Cárcamo presenta a nuevos animadores y genera descontento entre colegas

El Festival de Viña del Mar 2025 ha comenzado con un revuelo inesperado tras la Gala oficial, donde los animadores Francisco “Pancho” Saavedra y María Luisa Godoy quedaron fuera de la presentación de los nuevos anfitriones del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Controversia en la Gala de Viña 2025

De acuerdo con lo informado por El Filtrador, Martín Cárcamo fue el único encargado de presentar a los nuevos animadores, lo que generó molestia en su par de Canal 13, quien no tardó en reaccionar tras enterarse de lo ocurrido. Según el citado medio, el animador de Lugares que Hablan habría enviado un mensaje de voz al Rubio Natural expresando su descontento y luego lo bloqueó en redes sociales.

Por otro lado, María Luisa Godoy, quien viajó desde Santiago especialmente para la Gala de Viña 2025, también habría sentido la situación como un desaire. De acuerdo con Primer Plano, abandonó el evento entre lágrimas, aunque ella misma desmintió esta versión, al sentirse desplazada.

Declaraciones de Martín Cárcamo

En el programa Plan Perfecto, el panelista Pablo Candia compartió en exclusiva las declaraciones de Martín Cárcamo, quien explicó lo sucedido desde su perspectiva.

“Para zanjar las dudas, la única indicación que nos dieron era que entrábamos los tres juntos, justo antes de los animadores oficiales. Cuando despiden a la Mari y a Pancho, me pide José Antonio que me quede ahí y me dice al oído que presente yo a Karen y a Rafa”, relató Cárcamo.

“Le pregunté de nuevo mientras pensaba qué decir para presentarlos, fue todo muy rápido y sorpresivo. Yo, como invitado, no infiero en las decisiones de producción de otro canal y, por otro lado, pensé en no hacerle un desaire a Karen y Rafa”, añadió.

Por último, el conductor de televisión dejó en claro que “entiendo que se ha generado una polémica festivalera, pero en ningún momento, en ningún caso quise que fuera así. A la Mari y a Pancho les tengo mucho cariño y nunca pretendería generar un problema con ellos”.

Finalmente, Martín Cárcamo aseguró que “con la Mari hablé hoy, para que no se especule más. Y con Pancho lo hice también por WhatsApp. Ya está todo aclarado, muchas gracias por la preocupación.”