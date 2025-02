Festival de Viña 2025: Juan Pablo López regresa al escenario tras su éxito en 2017

Este jueves 27 de febrero se llevará a cabo una nueva noche del Festival de Viña del Mar 2025 en la Quinta Vergara. El evento, que es considerado el Festival Latino más grande del mundo, se extenderá hasta el sábado 1 de marzo y contará con la participación de destacados artistas y humoristas. En esta ocasión, el festival, organizado por Mega y Bizarro, presentará dos números musicales y un humorista cada noche.

Presentaciones musicales en el Festival

Durante la jornada de este jueves, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Incubus y The Cult, quienes aportarán su música al evento. Estas presentaciones se suman a la variedad de artistas que han pasado por el escenario de la Quinta Vergara, contribuyendo a la rica tradición musical del festival.

Humorista de la noche: Juan Pablo López

El humorista que se presentará esta noche es Juan Pablo López, quien regresa al escenario del festival tras su participación en la edición de 2017. En aquella ocasión, López logró un gran impacto con su rutina de stand-up comedy, llevándose las gaviotas de plata y de oro, a pesar de ser un nombre relativamente desconocido en ese momento.

En sus propias palabras, “Realmente me gané las gaviotas, eso es lo que siento. Sentí que el público se reía en cada momento que yo había estimado cuando se tenía que reír, que es parte de la pega”. Esta experiencia le permitió a López continuar su carrera en el mundo del humor, expresando que “Esto me permite de alguna forma seguir creciendo, me permite seguir trabajando. Creo que tengo muchas cosas que mejorar, obviamente”.

López, quien ha sido discípulo de otros comediantes reconocidos como León Murillo, alcanzó un notable pico de rating durante su actuación en la primera noche del festival, logrando 40 puntos, lo que demuestra su capacidad para conectar con el público.

Expectativas para la noche del festival

La presentación de Juan Pablo López es esperada con entusiasmo, ya que su estilo y carisma han dejado una huella en el festival. La combinación de música y humor promete ofrecer una noche entretenida para todos los asistentes a la Quinta Vergara.