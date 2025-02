A días del Festival de Viña 2025, Antonio Vodanovic reafirma su adiós definitivo tras 28 años de animación

A pocos días del inicio del Festival de Viña del Mar 2025, el próximo domingo 23 de febrero, los recuerdos del certamen se vuelven cada vez más presentes.

Antonio Vodanovic y su legado en el Festival de Viña del Mar

Uno de los íconos más reconocidos de este evento de la Ciudad Jardín es el animador Antonio Vodanovic, quien estuvo a cargo de la conducción del festival durante 28 años, desde 1976 hasta 2004. Su larga trayectoria ha dejado una huella imborrable en la historia del festival, convirtiéndolo en un referente de la televisión chilena.

La decisión de no volver a animar

Desde que Vodanovic dejó la Quinta Vergara, ha compartido en varias ocasiones las razones que lo llevaron a tomar la decisión de no regresar al certamen. Entre los factores que influyeron en su elección se encuentran la presión y la transformación que experimentó el festival a lo largo de los años. En 2004, a pesar de tener un año de contrato pendiente con Canal 13, el animador decidió firmemente no volver al evento.

En una conversación en el programa CHV En Casa en 2020, Vodanovic confesó: “La noche final yo dije ‘no vuelvo más’”. En esta declaración, el animador expresó que ya no podía soportar la tensión, el estrés y la responsabilidad que conllevaba liderar un evento de tal magnitud.

La evolución musical y su impacto

Otro aspecto que influyó en su decisión fue la llegada de nuevas tendencias musicales al festival. Vodanovic mencionó que el auge del reggaetón y otros géneros musicales que no resonaban con su estilo personal fueron cruciales en su determinación de alejarse. En sus propias palabras, “Estaba llegando el reggaetón, otro tipo de música que a mí no se me hacía cómodo”.

El animador también reflexionó sobre cómo la desconexión con los nuevos artistas afectaba su relación con el festival: “Si no vibro con lo que estoy presentando, mejor no estar”. Esta falta de conexión con las nuevas generaciones de músicos contribuyó a su decisión de no regresar a la animación del festival.

Un adiós definitivo

A 16 años de su despedida, Antonio Vodanovic ha reiterado en diversas ocasiones que su decisión de no volver a animar el festival es definitiva. En mayo de 2024, cuando se le consultó sobre un posible regreso a la Quinta Vergara, Vodanovic afirmó: “Yo hace mucho tiempo me despedí del Festival de la canción de Viña del Mar”. Su firme postura ha dejado claro que su etapa en el festival ha concluido, marcando un hito en la historia del evento.