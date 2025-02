George Harris enfrenta polémica previa a su debut en el Festival de Viña del Mar

Este domingo inicia el Festival de Viña del Mar, con una noche inaugural que promete estar llena de sonidos y humor latino. El comediante George Harris, originario de Venezuela, será el encargado de abrir el certamen, marcando un hito al ser el primer representante de su país en presentarse en este evento. Sin embargo, su llegada ha estado acompañada de controversia debido a la aparición de antiguos mensajes en X (Twitter), donde hizo comentarios sobre el exPresidente Salvador Allende, lo que desató una serie de críticas en su contra.

A pesar de la polémica, Harris ha expresado su deseo de dejar atrás esos incidentes y enfocarse en su actuación. En la Gala del Festival, el humorista manifestó su entusiasmo por participar en el evento, afirmando: “Estoy muy emocionado, es la primera vez en el Festival. Soy el primer venezolano acá invitado como humorista y para mí es un honor enorme representar a mi país y también representar en el caribe”, según lo reportado por Radio ADN.

El comediante también compartió que ha recibido un cálido recibimiento en Chile, a pesar de la controversia que ha rodeado su nombre. “Estoy viniendo acá a Chile que es un país que yo amo… Yo sé que mi nombre ha tenido acá mucha controversia por cosas. Por un tuit, una tontería, pero la verdad estoy tan emocionado porque Chile me ha recibido tan lindo siempre”, declaró.

En cuanto a su estado emocional antes de su presentación, Harris comentó: “Estoy muy emocionado, estoy ansioso como tenemos que estar los artistas antes de empezar el show. Pero no nervioso porque eso es lo peyorativo, lo negativo de que ‘ay, qué va a pasar’. Lo va a pasar bien todo el mundo, nos vamos a reír”.

El humorista también se refirió a la importancia de no dejarse influenciar por comentarios negativos, afirmando: “No me contamino, ni leo cosas negativas porque no es necesario. Es tanta la gente maravillosa que hay en este país. Tantas las bendiciones que he recibido… por uno, dos o tres comentarios. O de repente un programa amarillista que diga algo negativo, no vale la pena”.

Finalmente, George Harris expresó su confianza en que su actuación será bien recibida, afirmando: “No… estoy feliz, no va haber pifias, va haber puros aplausos y maravillas”.

La participación de Harris en el Festival de Viña del Mar representa un momento significativo tanto para él como para la comunidad venezolana en el evento.