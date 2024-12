El Festival de Viña del Mar se alza con un prestigioso premio internacional en 2024

El Festival de Viña del Mar ha sido galardonado con el premio “Music Cities Awards 2024”, en reconocimiento a su impacto social, cultural y económico. Este evento, que se ha consolidado como uno de los festivales más emblemáticos de Chile, recibió este prestigioso premio en la categoría “Best Initiative Using Music for Economic, Social, or Community Development” (Mejor Iniciativa que Utiliza la Música para el Desarrollo Económico, Social o Comunitario).

Premios Music Cities Awards

El Music Cities Awards es una competencia internacional que tiene como objetivo reconocer y premiar las iniciativas más destacadas que utilizan la música como herramienta para el desarrollo económico, social, ambiental y cultural en diversas ciudades del mundo. Este año, el festival chileno fue nominado en octubre y el evento de premiación se llevó a cabo en Arabia Saudita del 7 al 9 de diciembre, donde la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, estuvo presente para recibir el galardón.

Participación internacional

En esta edición de los premios, participaron 19 países y cientos de ciudadanos de diferentes partes del mundo. El proceso de selección fue llevado a cabo por un jurado internacional compuesto por 10 expertos en música y desarrollo urbano, quienes evaluaron las propuestas presentadas.

Reconocimiento al Festival Internacional de la Canción

La alcaldesa Macarena Ripamonti anunció la obtención del premio a través de las redes sociales, destacando la importancia del festival en la historia y cultura de Viña del Mar y de Chile. En sus palabras, expresó: “Lo honrada que me siento con la organización que ha premiado una trayectoria histórica, identitaria y económica de nuestro festival, es uno de los más antiguos del mundo y no es solamente parte de la tradición de Viña del Mar, sino que también de todo nuestro país”.

Además, Ripamonti añadió: “Este es un reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho de posicionamiento y propuesta de valor para que este festival pueda brillar cada día, pueda perdurar en el tiempo, probablemente 60 años más, y que pueda atraer la trayectoria y ser identificado también por las nuevas generaciones”.

La alcaldesa también agradeció a todos los colaboradores que hicieron posible este reconocimiento, subrayando la importancia del trabajo conjunto para el éxito del festival.

Ganadores de las categorías de Music Cities Awards 2024

El Festival de Viña del Mar se destacó entre los ganadores de las 11 categorías de los Music Cities Awards 2024, reafirmando su relevancia en el ámbito musical y cultural a nivel global.