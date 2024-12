¿Qué sorpresas traerá la gala de los premios The Best 2024 en Qatar?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha anunciado la celebración de la gala de los premios The Best, que reconocen a los mejores jugadores, entrenadores y goles del fútbol mundial en el año 2024. Este evento se llevará a cabo el martes 17 de diciembre y, a diferencia de la última edición que tuvo lugar en enero de este año, se realizará de manera virtual desde Doha, Qatar, y será retransmitido en directo. La ceremonia promete ser un espectáculo atractivo, donde se anunciarán los ganadores de las diferentes categorías, con la posibilidad de que varios argentinos sean coronados.

Nominaciones destacadas

Uno de los principales candidatos al premio Best al mejor jugador de la FIFA es Lionel Messi, actual capitán de la selección argentina y jugador del Inter Miami. Messi forma parte de un grupo de 11 nominados para este prestigioso galardón, el cual ya ha ganado en tres ocasiones anteriores (2019, 2022 y 2023). Además, Emiliano “Dibu” Martínez también está en la lista de nominados, y ambos jugadores fueron parte de la nómina del Once Ideal FIFPro, aunque no fueron seleccionados para el equipo final.

Entrenadores nominados

En la categoría de mejor entrenador de fútbol masculino, Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, es considerado uno de los grandes favoritos. Scaloni tuvo un año sobresaliente, culminado con la conquista de la Copa América en Estados Unidos. Junto a él, otros entrenadores destacados en la lista son Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Luis de la Fuente (Selección España), Pep Guardiola (Manchester City) y Carlo Ancelotti (Real Madrid).

Premio Lev Yashin

En cuanto al premio Lev Yashin, que se otorga al mejor guardameta, Emiliano Martínez figura nuevamente entre los nominados. El arquero del Aston Villa ha sido reconocido por su destacada actuación y busca conseguir este galardón por segundo año consecutivo.

Nominaciones al premio Puskás

Este año, dos argentinos han sido nominados al premio Puskás, que se otorga al mejor gol de la temporada. El primer nominado es Alejandro Garnacho del Manchester United, quien recibió la nominación por un espectacular gol de chilena. El segundo nominado es Walter Bou, delantero de Lanús, quien también fue incluido en la lista de candidatos por un gol similar.

Votación y premios

Por primera vez, los votos del público tendrán la misma relevancia que los de un panel compuesto por leyendas del fútbol para determinar el nuevo Premio Marta FIFA, que se otorga en la categoría femenina. En contraste, los aficionados tendrán la capacidad exclusiva de elegir al ganador del premio Afición, mientras que un grupo de expertos será el encargado de decidir el premio Fair Play. Según el sistema de votación, las categorías principales, como Jugador, Jugadora, Entrenador Masculino, Entrenador Femenino y Guardameta, serán definidas mediante un mecanismo equitativo que otorga el mismo peso a los aficionados, capitanes y entrenadores de selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como a representantes de la prensa.