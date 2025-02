Puerto Montt crea Fiscalía Penal Municipal para apoyar a víctimas de delitos y combatir la impunidad

La creación de una Fiscalía Penal Municipal en Puerto Montt tiene como objetivo principal brindar apoyo a las víctimas de delitos y facilitar la presentación de querellas para evitar que los delincuentes regresen a las calles. Este anuncio fue realizado el lunes por el alcalde Rodrigo Wainraihgt Galilea.

Contexto de la iniciativa

El alcalde Wainraihgt destacó que en Chile existe una situación paradójica donde los delincuentes cuentan con defensores penales públicos financiados por el Estado, mientras que las víctimas, quienes sufren las consecuencias de los delitos, a menudo carecen de recursos para acceder a un abogado penalista, psicólogo o asistente social. En este sentido, el alcalde expresó: “Por lo tanto, lo que quiere hacer la Municipalidad es perseguir aquellos delitos de alta complejidad que hoy en día están afectando a nuestra comunidad”.

Dirección y equipo de trabajo

La nueva Fiscalía Penal Municipal estará liderada por Marcos Emilfork Konow, un abogado con experiencia previa como fiscal regional. Emilfork explicó que, aunque los objetivos son ambiciosos y buscan abordar la sensación de impunidad en la comunidad, el trabajo se desarrollará en un plazo mediano, ya que actualmente se encuentran en la fase de diseño e implementación de la unidad.

Composición del equipo multidisciplinario

La Fiscalía contará con un equipo multidisciplinario que incluirá abogados, asistentes sociales y psicólogos, con el fin de ofrecer una respuesta integral a las personas afectadas por delitos. Esto busca evitar que las víctimas se sientan desamparadas en un momento crítico.

Levantamiento de información sobre delitos

En colaboración con la Dirección Jurídica, se está llevando a cabo un levantamiento de información sobre la comisión de delitos en la comuna. Esta información se obtendrá de los actores del sistema de justicia y se pondrá a disposición de la comunidad para establecer prioridades y focos de atención en la lucha contra el delito.

Innovación y seguridad comunitaria

El alcalde Wainraihgt enfatizó la importancia de innovar en la oferta de seguridad para la comunidad, afirmando: “Esto no es rápido, pero sumamos la experiencia de Marcos Emilfork y queremos ir aportando soluciones, especialmente a las personas que han sufrido delitos y que tendrán el acompañamiento necesario para no estar solas en sus procesos”. Además, subrayó que no puede ser que los delincuentes reciban apoyo mientras que las víctimas no lo tengan.

Perfil de Marcos Emilfork

Marcos Emilfork es un abogado litigante y docente en Derecho Penal y Procesal Penal. Se graduó en la Universidad de Concepción y posee un Magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como postítulos en Derecho Penal y Procesal Penal, Juicio Oral y Litigación de la Universidad Diego Portales. Emilfork cuenta con más de 15 años de experiencia en litigación penal, habiendo ocupado cargos como fiscal, fiscal jefe y fiscal regional, además de su labor como profesor universitario en las áreas de Derecho Penal y Procesal Penal.