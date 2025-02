Fiscalía de La Araucanía responde a ministra Tohá sobre intencionalidad de incendios forestales en la región

Desde la Fiscalía Regional de La Araucanía se han pronunciado sobre las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en relación a la posible intencionalidad detrás de los incendios forestales que han devastado más de 14.000 hectáreas en la región. La secretaria de Estado indicó que “es altamente probable que una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales”, lo que ha generado un notable malestar en la zona afectada.



Declaraciones de la Fiscalía

El fiscal Roberto Garrido se refirió a este tema durante una entrevista en Radio Pauta, donde destacó que hasta el momento no se han encontrado antecedentes que vinculen los incendios con la reivindicación de tierras. Sin embargo, enfatizó que no se puede descartar esta posibilidad.

Garrido afirmó que no cuentan “todavía con antecedentes que nos permitan decir que (los incendios) están vinculados con organizaciones o con personas que reivindican algún tipo de derecho o que realizan esta acción como una manera de reivindicar su lucha”.

Hipótesis sobre la intencionalidad

El fiscal también mencionó que la situación es compleja y que, aunque no hay pruebas concretas, la hipótesis planteada por Tohá es válida. “Es una hipótesis que podemos manejar”, dijo Garrido.

No obstante, el persecutor aclaró que “normalmente cuando han existido antecedentes que vinculan a estas organizaciones, ellos no lo reivindican públicamente”. Esto sugiere que la falta de una reivindicación explícita no es suficiente para descartar la posibilidad de que los incendios estén relacionados con algún tipo de reivindicación territorial.

Garrido concluyó que lo que ha planteado Carolina Tohá “es una de las hipótesis que podemos manejar, pero por el momento no estamos en condiciones de hacer una afirmación sobre el particular”.

Las declaraciones de la ministra y la respuesta del fiscal reflejan la tensión existente en la región, donde los incendios han causado un gran impacto ambiental y social.