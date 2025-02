Jóvenes evaden control policial en Quilicura tras fiesta, pero descartan consumo de drogas

Durante la mañana de este viernes, se llevó a cabo una fiscalización vehicular en la calle Lo Marcoleta, ubicada en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana. Durante este operativo, Carabineros detectó un vehículo que intentó evadir el control policial. En el interior del automóvil se encontraban cinco jóvenes que, según su propia declaración, regresaban de una fiesta. Esta situación generó sospechas en los funcionarios de Carabineros, quienes consideraron la posibilidad de que los ocupantes estuvieran consumiendo algún tipo de droga dentro del vehículo.

Detalles del procedimiento

El secretario ejecutivo del Programa Nacional de Fiscalización, Óscar Carrasco, explicó que el vehículo en cuestión no se detuvo ante el control de tránsito. Al notar la presencia de Carabineros, el automóvil realizó un giro en U por la avenida, pero se encontró con un segundo control en la vereda contraria. Carrasco mencionó que inicialmente existía la sospecha de que los jóvenes estaban consumiendo “algún tipo de sustancia, alcohol, droga”. Sin embargo, tras la intervención del personal de OS7 de Carabineros y el uso de un perro detector de estupefacientes, se descartó la presencia de drogas en el vehículo.

Identificación de los ocupantes

Uno de los cinco jóvenes que se encontraban en el automóvil tenía una tobillera, lo que llevó a Carabineros a realizar un control de identidad para verificar sus antecedentes penales y las restricciones de movilidad asociadas a la tobillera.

El conductor del vehículo, en una conversación con el programa Mucho Gusto, afirmó que “no estábamos consumiendo droga, eso es mentira. Venimos de una fiesta, pero no hay ningún consumo ilícito, ni estábamos haciendo ningún mal a nadie (…) Es algo normal de venir de un carrete con amigos”. Además, aseguró que “el auto está al día, está a mi nombre y todo bajo norma. No tendría que salir nada mal”. Sin embargo, el joven mostró signos de nerviosismo y cambió su versión, indicando que no recordaba quién estaba manejando el vehículo en ese momento.

Reacción ante la fiscalización

En relación al intento de evadir la fiscalización, el conductor negó rotundamente esta acusación, argumentando que “nos dimos la vuelta porque había mucho taco”. A pesar de las dudas iniciales, tras una exhaustiva revisión policial, se determinó que los jóvenes tenían todo en orden y pudieron continuar con su trayecto sin mayores inconvenientes.