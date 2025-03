Fontaines D.C cancela su esperado show en Lollapalooza 2025 por problemas de salud de Grian Chatten

La banda irlandesa de post-punk Fontaines D.C. ha cancelado su presentación programada para el viernes 21 de marzo en Lollapalooza 2025 debido a un problema de salud que afecta a uno de sus miembros.

Cancelación del show en Lollapalooza 2025

A través de un comunicado oficial, la banda informó sobre la situación que les ha llevado a tomar esta difícil decisión. Según el anuncio, la cancelación se debe a una complicación de salud que afecta al músico y vocalista irlandés Grian Chatten, quien ha sido diagnosticado con una seria hernia discal.

El mensaje publicado en las redes sociales de Lollapalooza detalla: “Lamentamos comunicar que, debido a una seria hernia discal de Grian, el show de Fontaines D.C. programado para el viernes 21 de marzo en Lollapalooza Chile deberá ser cancelado, así como también toda su gira por Latinoamérica, incluyendo México, Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Le deseamos una pronta recuperación”.

Reacciones de Grian Chatten

En un mensaje personal, Grian Chatten expresó su decepción por no poder presentarse en el festival, mencionando: “He estado muy emocionado de tocar en estos hermosos países durante años, y realmente duele estar aquí en la Ciudad de México y no poder subir al escenario, pero me han aconsejado hoy que necesito atención médica urgente”.

El vocalista también agradeció a los fanáticos por su apoyo y lamentó no poder actuar, cerrando su mensaje con: “Estamos muy agradecidos por todo su apoyo y con todo mi corazón, lamento no poder tocar para ustedes”.

Impacto en el festival y la gira

La participación de Fontaines D.C. en Lollapalooza Chile era esperada con gran anticipación, ya que sería su debut en el país. Tras el anuncio de la cancelación, no se ha indicado si habrá un reemplazo para la banda o si se realizarán modificaciones en los horarios de otros artistas programados para esa jornada.

El festival de música está programado para llevarse a cabo del 21 al 23 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, Región Metropolitana. La noticia de la cancelación ha generado una gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperaban con ansias la actuación de la banda irlandesa.