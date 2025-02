Fran García-Huidobro y Claudia Schmidt protagonizan un intenso cruce por comentarios sobre Felipe Camiroaga

La reciente controversia entre Fran García-Huidobro y Claudia Schmidt ha captado la atención de los medios y del público, tras comentarios sobre la sexualidad de Felipe Camiroaga, quien falleció en 2011. La conductora de Only Fama, Claudia Schmidt, hizo alusión a unas declaraciones que realizó en el programa Que te lo digo, lo que provocó la reacción de García-Huidobro, quien criticó la falta de respeto hacia la memoria del fallecido.

Las declaraciones de Fran García-Huidobro

Fran García-Huidobro expresó su descontento con las palabras de Claudia Schmidt, afirmando: “Esta semana vi a una mujer hablando de la sexualidad de un hombre que no está ni vivo. Me parece de mal gusto que las mujeres anden hablando si fulano era bueno para la cama o si el fulano era malo para la cama, sobre todo si el fulano no se puede defender”. Con estas palabras, García-Huidobro se lanzó contra Schmidt sin mencionarla directamente, pero claramente aludiendo a ella.

La respuesta de Claudia Schmidt

Claudia Schmidt no tardó en responder a las críticas de García-Huidobro. En un tono directo, comenzó su defensa diciendo: “Qué raro que Francisca García-Huidobro no se atreva a nombrarme. La conozco desde que empezamos. Desde que ella era una mala actriz y yo una modelo destacada. Compartimos en distinto lugares”. Schmidt continuó su ataque, dirigiéndose a García-Huidobro con el apodo que le había creado, “García de Sordos”, y cuestionando su ética y moral para criticarla.

Las afirmaciones de Claudia sobre su relación con Felipe Camiroaga

En su defensa, Claudia Schmidt afirmó: “Tú no tienes ni ética ni moral para venir a inculcarme a mí! ¡Tú, que fuiste la persona que en Primer Plano cada viernes te hiciste un festín con Felipe Camiroaga! Hablando de él en todos los programas”. Schmidt destacó que su relación con Camiroaga fue de amistad, amor y respeto, y que ella lo recordaba de una manera positiva. “Así que tú mejor mantente callada y no vengas a dar cátedra. Porque, además, yo la muerte la veo de una manera que quizás tú no la ves igual”, añadió.

La percepción de la muerte según Claudia Schmidt

Claudia Schmidt continuó explicando su perspectiva sobre la muerte, afirmando: “Para mí la muerte es recordar a mis seres queridos como lo que eran, tanto sea malo o sea bueno. Por lo tanto, yo duermo tranquila”. Además, enfatizó que su relación con Felipe Camiroaga fue genuina y que no había nada de malo en lo que había dicho sobre él. “Mi Felipín, con quien yo estuve, confío, quise, me amó, lo amé, etc, no tiene ningún drama con lo que yo dije, porque es cierto”, expresó.

La conclusión de Claudia Schmidt

Finalmente, Claudia Schmidt cerró su intervención con un mensaje contundente hacia García-Huidobro: “Entonces, antes de darme cátedra a mí, anda a educar a la gente que tienes en su alrededor. ¡Que se lave bien el poto! ¡Porque a mí tú no me vas a educar! ¡Ni ahora ni nunca!”. Esta declaración fue seguida por aclaraciones de Sergio Rojas y Antonella Ríos, quienes indicaron que la referencia a “la gente que tienes alrededor” se refería al hijo de 19 años de García-Huidobro.