Fran Maira reflexiona sobre su evolución artística y su nueva etapa tras la soltería

2024 fue un año significativo para Fran Maira, quien consolidó su carrera en el ámbito artístico, especialmente como cantante. A pesar de no haber cerrado el año con éxito en su vida amorosa, la intérprete reflexionó sobre los logros alcanzados durante el año que acaba de finalizar.



Reflexiones en “Podemos Hablar”

En una reciente aparición en el programa “Podemos Hablar”, conducido por Diana Bolocco, Fran Maira compartió sus pensamientos sobre su evolución tanto artística como personal. La cantante expresó: “Tenía otra mentalidad, siento que este año he tenido una evolución súper notoria. Yo me siento super diferente a la Fran de antes de entrar a Ganar o servir”.

La artista continuó explicando cómo su perspectiva ha cambiado desde su participación en el reality show: “Yo creo que he visto las maneras de otro punto de vista, me he dado cuenta de lo que me gusta realmente y quizás ahí estaba encontrándome… cuando salí de Gran Hermano, siento que soy muy diferente a la Fran de ahora”.

En un tono más ligero, Fran Maira comentó sobre su situación sentimental actual, afirmando que ahora tiene “más hombres” en su vida, y añadió entre risas: “soltera nunca sola”.

Confirmación de su soltería

La cantante también abordó los rumores sobre su ruptura con Austin Palao, con quien tuvo una relación tras conocerse en el programa Ganar o servir. Fran Maira confirmó su soltería, mencionando: “Me obligaste a irme cuando te quería”, lo que generó especulaciones sobre su relación pasada.

Su trayectoria en OnlyFans

Además, Fran Maira recordó su experiencia en la plataforma OnlyFans, donde fue una de las pioneras. La decisión de cerrar su cuenta en esta plataforma fue parte de su nueva etapa artística. La cantante explicó: “En ese minuto, cuando lo abrí, hace como dos años, me estaba yendo súper mal económicamente. Sentía que era la única manera de poder salvar un poco el arriendo”.

Sin embargo, hace unos meses decidió cerrar su cuenta, afirmando: “ya no soy esa Fran, no es lo que me gusta mostrar”. Agradeció el éxito que ha tenido gracias a su talento, ya sea como cantante, animadora o empresaria, y expresó: “tengo muchas más cosas que entregar”.

Apoyo de sus seguidores

Los seguidores de Fran Maira han elogiado su evolución y su enfoque en la música urbana. La artista despidió el año 2024 sobre el escenario, recibiendo comentarios positivos de sus fans, quienes la animaron con frases como: “Siento que ha evolucionado bastante y me encanta, la siento tan transparente, que siga así con muchos éxitos más (antes no me gustaba, ahora me encanta)”, “La reina bella”, “Maravillosa”, y “Bien Fran, mucho éxito en todo lo que haga”.