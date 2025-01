Fran Maira brilla en los Copihue de Oro y se prepara para nuevos lanzamientos musicales

Fran Maira se destacó en los Copihue de Oro, donde ganó en la categoría Mejor Revelación y se presentó ante los asistentes. Su carrera ha experimentado un notable ascenso desde su participación en el reality Gran Hermano en 2023, convirtiéndose en una de las artistas chilenas más populares y escuchadas en el país.

Reconocimiento en los Copihue de Oro

La artista expresó su alegría al recibir su primer Copihue de Oro, señalando: “Es mi primer Copihue de Oro, mi primera nominación, mi primera vez cantando, así que es un tres por uno”. En una entrevista con La Cuarta, Maira manifestó su agradecimiento por la oportunidad de compartir el evento con otros artistas exitosos, afirmando: “Estoy súper contenta, súper agradecida de la oportunidad y también compartir con tanta gente exitosa, es un honor, así que estoy súper contenta”.

Estilo y presentación

Durante la ceremonia, Fran Maira desfiló por la alfombra roja luciendo un vestido rosa ajustado adornado con lentejuelas. La artista comentó sobre su elección de vestuario, indicando: “Inspirada siempre en Barbie, una mujer empoderada que hace lo que quiere, así que full brillo, full rosado”.

Inicio de su carrera musical

Maira comenzó su carrera musical hace aproximadamente siete meses. Su sencillo “Amiga ya mató” se volvió viral y se ha convertido en una de las canciones más escuchadas en 2024, acumulando millones de reproducciones en Spotify. La artista reflexionó sobre su éxito, diciendo: “Es increíble. Creo que el esfuerzo muestra sus resultados, así que lo que me está pasando es porque con mi equipo hemos trabajado muy duro”.

Proyectos futuros

Las próximas semanas serán intensas para la cantante. Maira anunció que el lunes lanzará una nueva canción en colaboración con Loyalty, y que tiene planeadas muchas colaboraciones con otros artistas del género urbano. También mencionó que se avecinan numerosos shows y presentaciones, así como el lanzamiento de su propia marca de ropa. “Vienen muchas colaboraciones con otros artistas urbanos, se viene mucha música, muchos shows, muchas presentaciones, voy a abrir mi marca de ropa, también así que tengo hartos proyectos”, confesó.

Reflexiones sobre su carrera en televisión

A pesar de su éxito en el reality, Maira ha decidido no regresar a los realities. “A un reality no (volvería a entrar) pero a un programa de televisión, uno nunca sabe, no me cierro las puertas a nada”, comentó. Además, no descartó la posibilidad de conducir un programa en el futuro, afirmando: “Obvio que sí (me gustaría), pero ahora estoy dedicada full al canto”.