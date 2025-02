Francisca Merino revela por qué su boda con Andrea Marocchino sigue en pausa y no será este año

Francisca Merino y su pareja, el italiano Andrea Marocchino, han estado comprometidos durante varios años. Aunque tenían planes de casarse en 2022 en Italia, decidieron no llevar a cabo la ceremonia por diversas razones. Sin embargo, su relación se mantiene sólida, y ambos han estado compartiendo un departamento en un exclusivo barrio del sector oriente de la región Metropolitana desde hace poco más de un año.

Razones para la postergación del matrimonio

La pregunta que surge entre sus seguidores es por qué aún no se ha concretado la boda. En una reciente aparición en un programa de TV+, Francisca, conocida como ‘Pancha’, mencionó que su suegra vendrá a visitarla el próximo 14 de febrero, coincidiendo con el ‘Día de San Valentín’. Durante la conversación, se refirió a la postergación de su matrimonio, indicando que no desea que le pregunten más sobre el tema este año.

Consideraciones astrológicas

Merino explicó que las razones detrás de la decisión de no casarse este año están relacionadas con consideraciones astrológicas. “Saben que, no me pregunten más por el matrimonio este año”, afirmó la actriz, quien luego detalló que, según su análisis astrológico, no sería conveniente contraer matrimonio en 2025.

“Está pésima la numerología para casarse (…) ya hice un análisis profundo y este año no me conviene para nada; por lo menos a mí, mi signo y mi numerología, no nos viene”, expresó. Esta declaración resalta su interés en temas esotéricos, un aspecto que ha compartido abiertamente en el pasado.

Planes futuros y organización personal

Francisca Merino también mencionó que, dado que no se casará en 2025, aprovechará el tiempo para organizar sus propiedades, asegurándose de que queden con buena energía. “Me voy a tener que poner las pilas full arreglando el feng shui, la numerología de mi casa y la de Reñaca…”, concluyó.

La situación actual de Francisca Merino y Andrea Marocchino refleja una relación estable y comprometida, a pesar de la postergación de su boda.