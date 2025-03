Francisco Pérez-Bannen enfrenta críticas tras ayuno de 72 horas por motivos espirituales y de sanación

El actor chileno Francisco Pérez-Bannen realizó un ayuno de 72 horas, un proceso que compartió en sus redes sociales y que generó una gran controversia. La decisión de Pérez-Bannen de llevar a cabo este ayuno, que comenzó el pasado sábado y concluyó el martes, fue motivada por razones que él mismo describió como “con fines espirituales y de sanación”. El actor llevó a cabo esta experiencia junto a su amigo, el bioquímico Hugo Viani, quien es conocido por su trabajo en nutrición y es el fundador de vianinutrition y reallabscl.

En una publicación en Instagram, Pérez-Bannen explicó que su amigo lo invitó a participar en el ayuno con el objetivo de “desintoxicar, depurar, regenerar (células madre), desbloquear centros energéticos y alinear nuestra mente, cuerpo y espíritu”. Además, el actor mencionó que estaban siguiendo los principios de la filosofía y medicina oriental en relación a los ayunos de esta naturaleza, lo que ha sido fundamental en la formación de Hugo Viani como deportista de alto nivel en diversas disciplinas marciales.

Durante el ayuno, ambos contaron con la supervisión de una enfermera que se encargó de monitorear sus signos vitales. La enfermera informó que “está todo dentro de los parámetros normales. Está un poco alterada la presión arterial, pero debe ser propio de la ansiedad por comer. Después de 72 horas los está esperando una sopa de verduras”.

El bioquímico Hugo Viani aclaró que no se trató de un ayuno seco, ya que durante el proceso no hubo aporte calórico, pero sí se consumió agua, infusiones, sales minerales y algunas vitaminas.

Durante los tres días de ayuno, Pérez-Bannen y Viani también decidieron “alimentarse” a través del olfato, oliendo un salmón recién horneado. Pérez-Bannen comentó: “Estamos pasando por algo que hemos denominado ‘el muro de las 50 horas’ (…) así que hemos decidido alimentarnos”. El actor expresó su sorpresa al decir: “Nunca había olido un salmón de esta manera. Está delicioso. Saciado por todas las bondades del salmón, pescadito”. Además, compartió su experiencia personal, indicando que “la sensación es bastante buena. En lo personal, me siento bien, más lento. Es como tener un velo en la claridad mental y una tendencia de estar muy desacelerado”.

La decisión de Pérez-Bannen de realizar y compartir su ayuno de 72 horas no estuvo exenta de críticas. En las redes sociales, muchos cuestionaron su decisión, advirtiendo sobre los riesgos de promover un ayuno sin la debida indicación médica. Un usuario comentó: “Cualquiera es libre de hacer las tonteras que se le plazca, pero se debe tener cuidado cuando se tiene tribuna pública, y si, para dar seriedad, agregas a un pseudo doctor @doctorproteina, peor aún”. Otro comentario advertía: “No chicas … no hagan un ayuno de 50-90 horas… NO va a solucionar todos tus problemas metabólicos siguiendo consejos de un actor”.

Sin embargo, también hubo comentarios de apoyo hacia Pérez-Bannen, donde algunos usuarios lo felicitaron por su valentía y pidieron más información sobre cómo realizar el ayuno. La controversia en torno a su experiencia refleja la polarización de opiniones sobre prácticas de ayuno y su promoción en plataformas públicas.