Franco Colapinto se perfila como candidato para debutar en la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

Franco Colapinto se perfila como una de las opciones para unirse a la alineación de Cadillac en su debut en la Fórmula 1 en 2026, según lo informado por BeinSports. Con el respaldo de General Motors, la escudería está evaluando distintos nombres para conformar su equipo, y el piloto argentino de 21 años se posiciona como una alternativa con proyección a largo plazo.

Contexto de la llegada de Cadillac a la Fórmula 1

La confirmación de la participación estadounidense en la parrilla máxima para la próxima temporada ha llevado a que se mencionen varios talentos, entre ellos el oriundo de Pilar, así como dos pilotos experimentados de F1. Colapinto, tras su paso por Williams y su rol como piloto reserva en Alpine, es considerado una de las promesas emergentes del automovilismo.

Posicionamiento de Colapinto en el equipo

Según el medio mencionado, “Colapinto podría ser parte de un dúo novato-veterano, alineándose con la tendencia moderna de la F1 de mezclar experiencia y talento joven”, lo que podría fortalecer la presencia del equipo en Sudamérica. Es importante destacar que, en este momento, el pilarense no tiene asegurado un puesto titular dentro del conjunto francés, ya que se encuentra detrás de Pierre Gasly y Jack Doohan, quien tendría un contrato garantizado por solo cinco carreras, lo que podría abrir la puerta a Colapinto si demuestra su valía.

Otros candidatos para el equipo

Entre los candidatos más destacados también se encuentra Sergio ‘Checo’ Pérez, quien cuenta con una trayectoria consolidada de 250 Grandes Premios con equipos como Red Bull. El piloto mexicano presenta la opción de aportar desarrollo técnico y consolidar la presencia de Norteamérica en la F1. Pérez ha manifestado su intención de continuar en la categoría, y unirse al nuevo proyecto de Cadillac le permitiría extender su carrera.

Otros nombres que han surgido en la órbita de la escudería incluyen a Colton Herta, de IndyCar, y Álex Palou, tricampeón de la misma categoría, aunque su futuro en la máxima categoría aún no está definido. Por otro lado, Daniel Ricciardo ha sido descartado para un regreso en 2026.

Proceso de selección de pilotos

En cuanto al proceso de selección de pilotos, el director de F1, Graeme Lowdon, explicó en una entrevista con Formula1.com que ahora pueden entrar de lleno al mercado de pilotos: “Todavía hay mucho que hacer. No habíamos podido estar hasta que se confirmara la inscripción. Ahora que está confirmado, podemos avanzar”. Sin embargo, aclaró que no hay un plazo definido para hacer anuncios: “En cuanto al cronograma, no vamos a poner ningún anuncio ni nada de ese estilo, seguro lo habrá debido al tiempo”.

Entre las variantes también figura Nico Varrone, quien compite en diversas ramas del Campeonato Mundial de Endurance (WEC). De hecho, participará en las 12 Horas de Sebring con el equipo Corvette de Pratt Miller Motorsports en la categoría IMSA. Anteriormente, corrió en las 24 Horas de Daytona.

Varrone dejó claro que la selección se basará en méritos, aunque reconoció la importancia de contar con un equipo: “Vamos a contratar en función de sus méritos. Pero tal como está, no vemos ninguna razón por la que vayamos a tener estadounidenses en ese sentido”, señaló, refiriéndose a las restricciones que podrían afectar la alineación: “No impide que sea seleccionado por méritos estadounidenses. Creo que es algo que muchos aficionados querrían ver”.

Considera que la filosofía local es compatible: “Al fin y al cabo, la sede está en Estados Unidos. Tenemos operaciones en el Reino Unido y en Estados Unidos también”. Por ello, reafirmó que ambas ideas pueden ir de la mano: “Estoy bastante seguro de que esos objetivos son totalmente compatibles para el equipo”.