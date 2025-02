Franco Colapinto y la incertidumbre en Alpine: ¿será él el próximo piloto titular?

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se ha vuelto un tema de interés tras la confirmación de los asientos para la temporada 2025. Con la llegada de Carlos Sainz al equipo británico, las opciones para Colapinto se han reducido, lo que lo ha llevado a explorar nuevas oportunidades en otras escuderías, siendo Alpine una de las más destacadas.

La situación actual de Franco Colapinto

Colapinto, quien ha sido parte de la academia de Williams, se enfrenta a un panorama complicado. Aunque su rol en Alpine será similar al inicio de la temporada, la realidad es que la competencia es intensa. Jack Doohan es el segundo piloto y principal rival de Colapinto en el equipo francés. Sin embargo, la situación de Doohan no es del todo segura, lo que abre una puerta a la posibilidad de que Colapinto pueda hacerse un lugar en la escudería.

Comentarios de Roberto Merhi

El ex piloto de Fórmula 1, Roberto Merhi, quien participó en la categoría en 2015, ha compartido su perspectiva sobre la situación de Doohan. En el podcast Cope GP, Merhi expresó: “Vamos a ver si Doohan empieza el año, que yo no lo tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa. En principio sí, pero no estoy seguro”. Estas declaraciones han generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de Doohan y, por ende, sobre las oportunidades de Colapinto.

Expectativas sobre Jack Doohan

Merhi también se refirió a los rumores que circulan sobre un contrato limitado de Doohan, sugiriendo que, tras su finalización, el volante podría quedar en manos de Colapinto. “Lo que te puedo decir es que yo te diría de buena fuente que yo creo que en cinco carreras no estará”, afirmó Merhi, lo que ha resonado en el entorno del piloto argentino.

Apoyo de Juan Pablo Montoya

El apoyo hacia Colapinto también ha llegado de la mano de Juan Pablo Montoya, una figura respetada en el automovilismo. Montoya ha manifestado su confianza en que el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 está asegurado. En una entrevista con AS Colombia, Montoya comentó: “Franco estaba en la academia de Williams y ahora el que tiene la chance de correr no es ninguno de los que están en Fórmula 2 en la academia de Alpine”. Además, agregó: “lo difícil de Doohan es que desde afuera pareciera que la decisión ya está tomada: el que se subirá a la silla será Franco”.

Desempeño de Franco Colapinto en pruebas

Colapinto ha dejado una buena impresión en su primer test con Alpine, lo que podría influir en las decisiones futuras del equipo. Su desempeño ha sido observado con atención, y las expectativas sobre su potencial en la escudería son altas.

La situación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 continúa evolucionando, y su futuro en Alpine dependerá de varios factores, incluyendo el rendimiento de Jack Doohan y las decisiones estratégicas del equipo.