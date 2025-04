Franco Colapinto deslumbra en redes y genera rumores sobre su futuro en la Fórmula 1 con inesperado video

Franco Colapinto continúa consolidando su presencia en las redes sociales de manera notable. Desde su llegada a la Fórmula 1, cada publicación o comentario del piloto argentino provoca una gran repercusión entre sus seguidores. Recientemente, en medio de los rumores que lo vinculan con un posible asiento titular en el equipo Alpine, actualmente ocupado por Jack Doohan, donde Colapinto es piloto reserva, se destacó un video que muestra sus habilidades actorales.

Participación en la campaña publicitaria de Scalpers Academy

En el marco de una campaña publicitaria de Scalpers Academy, una marca de indumentaria española que viste al piloto desde el año 2024, Colapinto participó en un spot que tiene una duración de casi dos minutos. En este video, se puede observar al joven de 21 años conduciendo un Ford Mustang a gran velocidad por una ruta. Posteriormente, es arrestado por la policía por este mismo motivo, lo que le permite mostrar sus dotes como actor.

En su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), Colapinto escribió: “Que me den Oscar ya fue”, en respuesta a un usuario que se reía de su actuación. Este video se viralizó rápidamente entre los internautas, y un punto destacado fue el mensaje que le dedicó el histórico basquetbolista argentino Manu Ginóbili, quien comentó: “¡Excelente!”.

Reacciones de los fanáticos

Además, numerosas cuentas en redes sociales realizaron comentarios elogiando al piloto. Algunos de los comentarios de los fanáticos incluían frases como: “Chau automovilismo, hola Hollywood”, “Me atrapaste, cine”, y “Revolucionó el cine”. En una publicación, Colapinto también compartió: “Me llevaron preso la primera vez… Manejé muy rápido en Monza; me hicieron par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia. No manejo nunca más… Ciao”, refiriéndose a su experiencia en el circuito.

Elección del circuito Autódromo Nacional Monza

Es importante destacar que la elección del Autódromo Nacional Monza en Italia no fue casual. En ese momento, se estaba disputando el Gran Premio de Japón, donde Pierre Gasly finalizó en la posición 13 de 15. Gasly había realizado pruebas de TPC (Test Previous Car) en dicho trazado. Cabe recordar que estas pruebas se llevan a cabo con monoplazas de temporadas anteriores y están destinadas a pilotos, lo que indica que hay una planificación para los años venideros.

La actividad en Italia se volvió viral gracias a varias publicaciones que mostraron a Colapinto recorriendo los sectores del circuito. En una entrevista con Nude Project, el piloto explicó su actitud espontánea frente a los micrófonos, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público: “Antes, yo era el único boludo que decía la verdad, los otros guardaban todo porque quieren quedar mal”.

Próximas competencias

Colapinto también estará presente en la próxima carrera que tendrá lugar el 1 de abril en Bahréin, donde se disputará la quinta jornada del calendario de la Fórmula 1. Su reaparición está programada para el fin de semana del 18 al 20 de abril en Arabia Saudita, y posteriormente volverá a los boxes en Miami, información que ha sido confirmada a través de su sitio oficial.