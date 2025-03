Freidoras de aire: ¿un aliado en la cocina o un riesgo para la seguridad?

La creciente popularidad de las freidoras de aire ha suscitado tanto entusiasmo como inquietudes sobre su uso seguro en la cocina. Recientemente, se ha emitido una advertencia sobre el uso de estos electrodomésticos para hacer pochoclos, lo que ha generado preocupación entre los usuarios. La especialista en consumo, Grace Forell, compartió su opinión durante su participación en el programa británico Morning Live de la BBC, donde destacó los riesgos asociados con la preparación de palomitas de maíz en estos dispositivos.

Riesgos de hacer pochoclos en freidoras de aire

Forell explicó que, aunque la mayoría de las freidoras de aire alcanzan la temperatura necesaria para que los granos de maíz revienten adecuadamente, existen fallos técnicos que pueden llevar a un riesgo de incendio. La especialista fue clara al advertir que este aparato no es adecuado para ciertos alimentos, especialmente el maíz pisingallo.

La advertencia se centra en el hecho de que “los palomitas pueden alojarse dentro del elemento calefactor de la freidora de aire, lo que puede provocar un cortocircuito y crear un peligro de incendio”, explicó durante el programa. Las freidoras de aire funcionan mediante la circulación de aire caliente, lo que permite cocinar los alimentos con menos aceite en comparación con los métodos tradicionales. Sin embargo, este sistema tiene limitaciones. A diferencia de un microondas o una olla en la hornalla, que distribuyen el calor de manera uniforme, algunos modelos de freidoras de aire no siempre mantienen temperaturas constantes. Esta inestabilidad térmica, sumada a la estructura interna del aparato, convierte la receta de pochoclos en un desafío problemático.

Recomendaciones sobre el uso de freidoras de aire

Forell recomendó evitar el uso de la freidora de aire para hacer pochoclos, sugiriendo que si se desea disfrutar de una buena noche de película, es mejor optar por los métodos tradicionales para preparar palomitas. Además, la especialista presentó una lista de otros alimentos que no son compatibles con la cocción en freidoras de aire. Por ejemplo, el brócoli tiende a secarse con facilidad bajo el flujo de aire caliente, lo que intensifica su sabor amargo y lo vuelve poco apetecible. En su lugar, recomendó asarlo o cocerlo al vapor.

Otros alimentos que no son adecuados para cocinar en freidoras de aire incluyen la pasta cruda y el arroz sin hervir, ya que ambos requieren agua en ebullición, algo que la freidora no puede proporcionar. “Puedes usar la freidora para recalentar salsa que ya está cocida, pero no es eficiente hacerlo”, agregó Forell.

Incluso las recetas que involucran masa húmeda pueden resultar en un desastre, ya que suelen gotear, quemar la base y dejar residuos difíciles de limpiar. Todos estos factores representan un riesgo, a pesar de que las freidoras de aire son un electrodoméstico de moda.

Alternativas y usos funcionales de la freidora de aire

A pesar de las advertencias, existen alternativas útiles y usos funcionales para la freidora de aire. Por ejemplo, se pueden cocinar huevos duros pasados: solo hay que colocarlos en la canasta y cocinarlos durante 10 a 15 minutos a 130 °C, luego enfriarlos en un baño de hielo. También se puede cocinar una especie de prepizza durante unos 3 minutos y luego, si se desea, agregar la pizza completa para terminar de cocinarla.

Estas recomendaciones buscan ampliar las posibilidades del electrodoméstico, así como reducir errores comunes y prevenir accidentes derivados de un uso indebido del artefacto.