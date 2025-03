David Silva regresa como ‘Big David’ con su nuevo single ‘Chico Sonriente’ tras años de ausencia

El año 2017 marcó un hito en la trayectoria del cuarteto humorístico Fusión Humor, cuando uno de sus miembros, David Silva, conocido popularmente como ‘El Papaya’, decidió retirarse del grupo para enfocarse en su salud mental. Tras un prolongado período alejado de los escenarios, el artista ha hecho su regreso a la vida pública, esta vez incursionando en el ámbito de la música urbana bajo el nuevo nombre de Big David. Este lunes, el cantante lanzó su primer sencillo y videoclip titulado ‘Chico Sonriente’.



El regreso de Big David

El artista ha expresado su deseo de explorar esta nueva faceta musical desde que tenía 13 años. En sus propias palabras, “es solo una extensión de todo lo que he aprendido en el escenario. (…) Lo que más me gusta es la conexión con el público, hacerlos sentir. Al final, lo que busco es compartir esa energía, esa pasión”.

Significado de ‘Chico Sonriente’

El primer sencillo de Big David, ‘Chico Sonriente’, está íntimamente relacionado con su proceso de salud mental. Silva ha comentado que “para mí fue cruzar un puente, fue salir de una zona mala a algo mejor, y para lograr eso te debes enfrentar a tus miedos, a tus conflictos internos, a tus problemas, y de eso habla el tema en sí, de que cuando pasas la barrera del miedo se abre un abanico de posibilidades”.

Un cambio hacia la música

En cuanto a su cambio de faceta artística, Big David ha señalado que su decisión fue motivada por la necesidad de “salir de un lugar difícil, de la depresión, y la música me ayudó. También aprendí a tocar instrumentos, y eso fue como terapia para mí. Hoy tengo muchas letras guardadas, muchas ideas. Chico Sonriente es como florecer después de un proceso malo y difícil”.

Estilo musical y experimentación

El artista ha manifestado su intención de experimentar con diferentes estilos musicales. Silva ha afirmado: “Queremos experimentar, no estamos cerrados a ninguna posibilidad. Sabemos lo que tenemos a mano y estamos trabajando con ello al máximo, entonces todo lo que va apareciendo lo vamos a ir incluyendo, experimentando. Yo mantengo mi estilo de rap, pero puedo rapear sobre cualquier base, ya sea cumbia, mambo, o lo que sea”.

Un enfoque de aprendizaje constante

Big David ha compartido su filosofía sobre su carrera, indicando que la clave es estar abierto a aprender. “Siempre he pensado que estoy en constante aprendizaje. El enfoque que tengo es que no me detengo por nada, si tengo que levantarme temprano, lo hago. Agradezco todos los días poder entrenar y de poder estar haciendo lo que me gusta”.

Este regreso a la música marca un nuevo capítulo en la vida de David Silva, quien busca conectar con su audiencia a través de su arte y su experiencia personal.