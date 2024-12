Gabriel Benni: el empresario que transforma la gastronomía con motivación y nuevas propuestas

El empresario y coach Gabriel Benni se destaca no solo como el rostro del popular restaurante italiano, sino también por su compromiso en motivar a todo su equipo, desde los administradores hasta los garzones, en su sueño de liderar un negocio de comida. “Me ha dado un gusto estar en el mundo de la gastronomía y motivar al equipo a trabajar con cariño. Yo hago muchas charlas motivacionales a muchas empresas, fui vendedor, caí mil veces y me levanté siempre con fuerza. Para mí es importante poder ayudar con mi experiencia”, expresa Benni con su característico estilo.

Colaboración y estilo personal

Convertido en un influencer, Benni ha estado colaborando durante aproximadamente un año con @lapiccolaitaliaoficial. Su carisma y peculiar estilo le han permitido involucrarse en todos los aspectos del restaurante, asegurando que cada cliente se retire satisfecho. Recientemente, el establecimiento ha ampliado su oferta gastronómica, incluyendo una variada carta de hamburguesas y pizzas. “Los platos son maravillosos, no me meto en esa wea de las recetas porque hoy traen ingredientes especialmente desde Italia para mantener los sabores y adaptarlos al paladar de los chilenos. Todos los productos son italianos y los platos abundantes no son platos gourmet pequeñitos, sino salís con más hambre que la chucha, se come harto y a un precio conveniente”, señala Benni.

Fiesta de fin de año

Debido al notable crecimiento que ha experimentado el restaurante italiano, se ha preparado una atractiva alternativa para la celebración de fin de año. Se ofrecerá una fiesta especial con una promoción que permite reservar un cupo por solo $9.990, lo que incluye cotillón, fiesta y champaña. Además, los niños a partir de los 12 años no tendrán costo, y el precio de la cena variará según la elección de la carta que estará disponible para la ocasión. “Yo me preocupo, visito todos los locales, que la comida sea rica, abundante, que la atención sea de primera desde la cocina a los garzones y los resultados se han visto porque cada vez que voy y pregunto mesa por mesa todo está perfecto. Así que los invito este año nuevo a disfrutar de una fiesta, cotillón su champañazo para esperar más feliz que la chucha el 2025”, concluye Benni.