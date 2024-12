Chile lanza un innovador sistema de identificación: ¿qué cambios trae para los ciudadanos?

Durante la jornada del lunes 16 de diciembre, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el inicio oficial de un nuevo sistema de identificación en el país, que incluye la presentación de los nuevos carnets de identidad y pasaportes, los cuales están disponibles desde este mismo día en todas las oficinas del Registro Civil de Chile.



En el evento, el Mandatario subrayó la tecnología avanzada que acompaña a los nuevos documentos, asegurando que, a pesar de las mejoras, no habrá un costo adicional para los usuarios. “Con este sistema de identificación vamos a dejar a Chile en la vanguardia en esta materia. Desde hoy, lunes 16 de diciembre, todos los chilenos y chilenas podrán solicitar una nueva cédula de identidad y pasaporte, que tiene más tecnología, mejor tecnología, más seguridad que los actuales, y lo más importante va a ser al mismo precio. Se mejora el servicio sin costo adicional para las usuarias y los usuarios”, afirmó el Presidente Boric.

Nuevas medidas de seguridad

El Presidente también destacó las nuevas medidas de seguridad implementadas en los documentos. “El nuevo carnet cuenta con 32 medidas de seguridad, en tres niveles, y el pasaporte con 70, lo que cumple los requisitos además para mantenernos en el programa Visa Waiver que Chile tiene con Estados Unidos y Canadá y que somos uno de los pocos países del sur global que lo tiene”, agregó.

Además, se mencionó que la nueva cédula de identidad es inclusiva para las personas no videntes, ya que incorpora un sistema en braille.

¿Es obligatorio cambiar los documentos?

El Mandatario también aclaró que, a pesar del lanzamiento de los nuevos documentos, no es obligatorio que todos los ciudadanos chilenos cambien sus documentos de inmediato, ya que estos seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. “Todos quienes tienen su documento de identidad vigente van a poder solicitar una nueva cédula de identidad, pero quiero dejar muy en claro que no es necesario renovarlo si es que se encuentran vigentes. Por ejemplo, un carnet de identidad que vence el 2026 o 2027 seguirá vigente hasta esa fecha. Por supuesto recomendamos no dejar los trámites para último minuto”, indicó el Presidente Boric.

Acceso a cédula digital

El Presidente también anunció que quienes obtengan su nuevo carnet tendrán acceso a una cédula digital, que podrá ser utilizada en dispositivos móviles para facilitar ciertos trámites tanto en línea como presenciales. “Desde hoy las personas que saquen su nuevo carnet van a poder acceder además a una cédula digital, que va a poder ser usada en sus dispositivos móviles para poder facilitar algunos trámites en línea y presenciales (…) Esta modalidad no reemplaza el carnet que todos conocemos, que por cierto la modalidad digital va a ser opcional y no tiene costo extra”, puntualizó la autoridad.

Costos de los nuevos documentos

Los nuevos carnets de identidad y pasaportes se obtienen en el Registro Civil, y el costo de estos documentos no cambiará a pesar de las modificaciones introducidas. En este sentido, el carnet de identidad mantendrá un valor de $3.820, mientras que el pasaporte de 32 páginas tendrá un costo de $69.660, y el de 64 páginas costará $69.740.