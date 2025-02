Boric suspende trekking en Dientes de Navarino por embarazo de su pareja y posibles contingencias

El Presidente Gabriel Boric había anunciado que, en el marco de sus vacaciones, realizaría un trekking de alta exigencia en Dientes de Navarino, ubicado en la Región de Magallanes. Sin embargo, el recorrido que tenía planificado se ha suspendido.

Desde La Moneda, se informó que esta decisión fue tomada por el presidente debido a que su pareja se encuentra “muy embarazada”.

El mandatario comenzará su periodo de vacaciones a partir de este sábado, aunque se ha indicado que este descanso podría verse interrumpido por la situación de contingencia que enfrenta el país.

Durante el anuncio de su receso, el Jefe de Estado mencionó: “Próximamente me voy a ir de vacaciones, si es que los incendios y la contingencia lo permiten, voy a ir a Puerto Williams a pasar mis vacaciones allá”.

Además, agregó: “No me van a poder encontrar porque vamos a ir a hacer un recorrido que no es fácil llegar, así que para que no vaya nadie”.

Estas declaraciones fueron realizadas en un evento en el Palacio de La Moneda, donde se encontraban más de 200 alcaldes.

El trekking al que se refería el presidente abarca una distancia de 40 kilómetros y es considerado de un alto nivel de exigencia.