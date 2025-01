Boric responde a Frei: ¿realmente ha sobrado plata en Chile durante los gobiernos pasados?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, respondió al exmandatario Eduardo Frei, quien en un seminario de Icare comparó su administración con la actual, señalando que el crecimiento económico del 2% que se registra en la actualidad es “mediocre” y que durante su gobierno “sobraba la plata”.

Respuesta de Gabriel Boric

Durante una visita a las obras del puente industrial sobre el Río Biobío, Boric expresó que “desde el principio de nuestro Gobierno señalamos nuestro deseo de avanzar a un modelo de desarrollo económico más sostenible, que le permita dar a Chile un salto”. En su intervención, el Presidente manifestó su convicción de que la modernización institucional que se está llevando a cabo permitirá superar los pronósticos pesimistas que sugieren un crecimiento del 2% en la próxima década.

El Presidente también enfatizó que “esto no se trata de un solo Gobierno, tenemos que pensar en un pacto para el desarrollo que nos permita ir más allá, que sea inclusivo y que junto con crecer vayamos disminuyendo la desigualdad, que no se olvide, porque acá no se trata solamente que haya más plata, sino que se distribuya mejor. Ambas no son excluyentes”.

Comentarios de Eduardo Frei

La controversia se intensificó cuando Frei afirmó que el actual crecimiento de la economía “es realmente mediocre para Chile, digámoslo de una vez por todas, no podemos seguir creciendo al 1% o al 2%”. Además, se cuestionó el motivo por el cual durante años el país creció al 5% o al 10%, señalando que “no era por el precio del cobre porque en mi Gobierno, durante los seis años, el cobre nunca superó un dólar la libra y crecíamos al 5% al 6% y el 7%”.

Frei concluyó su intervención afirmando que “nos sobraba la plata, no teníamos que hacer (reformas) tributarias ni nada de estas cosas raras”.

Desafíos económicos actuales

En respuesta a las afirmaciones de Frei, Boric indicó que “yo creo que en Chile nunca ha sobrado plata, permítanme decirlo”. El Presidente subrayó que el país enfrenta desafíos distintos en un contexto económico mundial complicado, y que “Chile está haciendo la pega y con la colaboración del congreso, del sector público y privado vamos a sacar adelante este país”.