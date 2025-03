Boric conmemora su tercer año de gobierno en Renca, mientras la oposición critica su balance de gestión

En un acto realizado en la comuna de Renca, el Presidente Gabriel Boric conmemoró el tercer aniversario de su gobierno. En su discurso, el Mandatario destacó los avances de su administración en materia de seguridad, economía y derechos sociales, y llamó a la unidad para continuar trabajando en beneficio del país.

Reacción de la oposición

Las palabras del Presidente provocaron de manera inmediata la reacción desde la oposición, en especial de la candidata Evelyn Matthei. En sus declaraciones, Matthei expresó: “Después de escuchar al Presidente esta mañana no podíamos no reaccionar, uno se pregunta en qué mundo están viviendo, decir que hoy el país está mejor que cuando ellos llegaron, realmente no veo en qué se basa”.

La exalcaldesa de Providencia continuó su crítica, pidiendo al Presidente que “sea más sincero con los chilenos”. En su intervención, Matthei abordó varios temas que, según ella, reflejan la situación actual del país. Mencionó que “la delincuencia ha aumentado a cifras alarmantes, el crimen organizado tiene ya tomado muchos de nuestros barrios y zonas (…) las fronteras están absolutamente descontroladas”.

Además, hizo hincapié en el problema de la salud, señalando que “las listas de espera están llegando a las 3 millones de personas, que están esperando una atención de salud”.

Problemas económicos y sociales

Matthei también se refirió a la situación económica de las familias chilenas, afirmando que “tienen grandes problemas para llegar a fin de mes, el sueño de la casa propia se esfumó. Encontrar un empleo formal o un buen empleo es prácticamente imposible”.

En el mismo contexto, la candidata abordó la crítica situación que se vive en La Araucanía, comentando que “gracias a la presencia de los militares la violencia está menos mala, pero eso es ‘pese a ellos’ y no ‘gracias a ellos’”, añadiendo que desde el Gobierno se opusieron en más de una ocasión a esta medida.

Finalmente, Matthei concluyó su intervención con una fuerte crítica: “No se puede dejar pasar expresiones de que ‘Chile está mejor’, cuando en realidad todo ha empeorado (…) las personas han debido cambiar su forma de vida, ya no solo no se atrevan a salir de noche, sino que ahora también en la tarde”.

La exalcaldesa cerró su discurso pidiendo al Presidente que .