Boric defiende a Cariola e Irací tras polémica por chats y llama a la unidad en el oficialismo

El Presidente Gabriel Boric respondió este viernes, mediante su cuenta de X, a la controversia generada por los chats de la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa Irací Hassler (PC), que fueron recuperados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco del caso Sierra Bella. En un mensaje conciliador, el mandatario minimizó las críticas hacia su gobierno que se encuentran en las conversaciones y brindó su apoyo a ambas figuras políticas. “Un abrazo grande a Karol e Irací”, escribió. Boric abordó las duras expresiones de Cariola hacia su persona, quien en los chats la calificó como “una mierda de ser humano”, adoptando un enfoque pragmático. El presidente afirmó: “Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural”. Además, añadió que “si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos”. El mandatario subrayó su rechazo a que la situación fracture al oficialismo, afirmando: “A mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza”. El mensaje fue publicado horas después de que se revelaran nuevos detalles de los chats, con el objetivo de contener la crisis política generada por las conversaciones.

Chats Cariola – Hassler recuperados por PDI

En los mensajes recuperados por la PDI, Cariola y Hassler coordinaron contrataciones de asesores para la diputación en la Municipalidad de Santiago. La parlamentaria expresó su preocupación por asegurar ingresos para su equipo, indicando: “Xq lo que no me gustaría es que le bajaran sus ingresos. De lo contrario sería un retroceso”, a lo que Hassler respondió: “Bakán, yo feliz de traerlo”. Las críticas al gobierno incluyeron señalamientos hacia la vocera Camila Vallejo (PC) y al exjefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía, a quienes Cariola calificó de “despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos”. En relación a Meza-Lopehandía, añadió que “es un cuico culiao. Sin experiencia política. Dirigiendo un país”.