Boric defiende a Cariola y Hassler tras filtraciones y críticas: “Es lo más natural en una conversación”

El presidente Gabriel Boric abordó la noche del viernes las declaraciones filtradas de la diputada Karol Cariola dirigidas a la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en las que se expresaban críticas hacia su gobierno y se referían al mandatario de manera despectiva, describiéndolo como “una mierda de ser humano”. En su cuenta oficial de Twitter, Boric no solo criticó la filtración de estas conversaciones privadas, sino que también defendió la naturaleza de tales intercambios entre personas de confianza.

Declaraciones del presidente Boric

El presidente Boric expresó que considera “de lo más natural” que en una conversación privada entre dos personas se realicen críticas severas hacia un tercero. En sus palabras, afirmó: “Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural.” Además, hizo un llamado a que, en caso de que existan delitos relacionados con la filtración, se lleve a cabo una investigación justa y objetiva, sin sesgos.

Apoyo a Karol Cariola e Irací Hassler

Boric también manifestó que no se opondrá a Cariola o Hassler a pesar de las críticas que se han hecho en su contra. En su mensaje, subrayó que considera a ambas como personas de confianza y compañeras de ruta. En este sentido, el presidente declaró: “Pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza. Un abrazo grande a Karol e Irací.”

El mandatario, al abordar este tema, enfatizó la importancia de la confianza en las relaciones personales y políticas, y la necesidad de manejar las críticas de manera constructiva, sin que estas afecten las relaciones de trabajo y apoyo mutuo entre los miembros de su equipo.