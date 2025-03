Boric y Moreira defienden a Karol Cariola tras allanamiento en su hogar el día de su parto

El presidente de Chile, Gabriel Boric, junto a otros políticos, ha expresado su apoyo a la diputada Karol Cariola del Partido Comunista tras el allanamiento a su hogar el mismo día en que dio a luz a su hijo Borja. Este incidente ha generado una serie de reacciones en el ámbito político, especialmente en la Cámara de Diputados, donde Cariola enfrenta una moción de censura impulsada por el Partido Social Cristiano (PSC).



El mandatario utilizó sus redes sociales para cuestionar las críticas dirigidas hacia la defensa que hizo la presidenta de la Cámara de Diputados. En su publicación, Boric afirmó: “Critican a Karol Cariola por defenderse, después de tener a su hijo Borja, mientras la atacan con saña. ¿Qué pretenden? ¿Que no se defienda, renuncie a la presunción de inocencia y se rinda ante los insultos de la derecha? No la conocen”. Además, el presidente destacó que Cariola ha mostrado disposición para colaborar con la justicia y que esta debe juzgar de manera imparcial cualquier acusación en su contra.

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo del Partido Demócrata Cristiano (DC), también se pronunció sobre la moción de censura contra Cariola. En una entrevista con CNN Chile, Aedo recordó que la mesa directiva de la Cámara no llevaba ni 24 horas instalada cuando el PSC presentó la primera censura, y que esta es la tercera moción en un corto período de tiempo. Aedo expresó su opinión sobre la situación, afirmando que existe una “obsesión francamente hacia la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados en su condición de militante del Partido Comunista”.

El vicepresidente también elogió a Cariola por su capacidad de actuar con ecuanimidad y por no priorizar sus intereses partidarios sobre el bienestar general de la Cámara.

Por su parte, el senador Iván Moreira de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se unió a Boric en la defensa de Cariola, criticando el allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en un momento tan delicado. Moreira subrayó que no se trata de apoyar a un bando u otro, sino de cuestionar la actuación de la Fiscalía. En sus declaraciones, el senador indicó: “No se trata de apoyar a unos u otros. Yo lo dije, en el pasado solamente perseguían a la derecha, siempre perseguían a la derecha. Y como recibían tantos aplausos los fiscales, ahora persiguen a todos. También a la izquierda”.

Moreira también calificó el allanamiento como un “descriterio total”, enfatizando que no es apropiado invadir el hogar de una persona que está en el proceso de dar a luz. En sus palabras, el senador expresó: “Aquí hubo una actitud descriteriada, que una persona que está teniendo su guagua lleguen a invadir su casa, a allanarla. No es solo por la guagua, es la actitud. Eso no se hace”.

Finalmente, Moreira cuestionó la falta de acción de la Fiscalía en otros casos, sugiriendo que no se allanan las casas de personas influyentes o narcotraficantes, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad de las investigaciones.

Las reacciones en defensa de Karol Cariola reflejan un contexto político tenso, donde las acciones de la justicia y las decisiones políticas están bajo un intenso escrutinio.