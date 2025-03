Boric presenta nuevo Ministerio de Seguridad Pública con Luis Cordero al mando y promete resultados inmediatos

El pasado jueves 27 de marzo, el Presidente Gabriel Boric anunció en cadena nacional la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que comenzará a operar el próximo 1 de abril. En esta ocasión, el Mandatario designó al actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, como el nuevo jefe de esta cartera, convirtiéndose en el vigésimo quinto ministro del gabinete.



Detalles sobre el nuevo ministerio

En una entrevista con Meganoticias Siempre Juntos, el nuevo ministro Luis Cordero destacó la relevancia de la creación del ministerio y la necesidad de centrar la seguridad en esta nueva entidad, separándola de la subsecretaría del Interior. Cordero explicó que “cuando está la seguridad incorporada ahí (subsecretaría del Interior), está sometida a la contingencia y los escrutinios de la política pública que en el largo plazo se hacen más complejos”.

Modelo de gestión y continuidad de políticas

El ministro de Seguridad Pública enfatizó que “lo más relevante tiene que ver con el modelo de gestión”, señalando que al contar con un sector especializado, se puede enfocar la política pública, los recursos y los planes operativos. Esto, según Cordero, supone un mecanismo de rendición de cuentas y permite integrar todos los niveles de la administración pública.

Cordero también mencionó que la nueva cartera “no comienza de cero, sino que hereda buena parte de esos asuntos (normas en la agenda proseguridad, aumento del presupuesto de seguridad, plan contra el crimen organizado, entre otras políticas)”. Afirmó que “el país no está en condiciones para poder recibir excusas como de que estamos en marcha blanca” y que, en su caso, “menos, porque yo asumo como ministro de Seguridad viniendo de la subsecretaria del Interior, por lo tanto, soy el primero en reconocer que esa marcha blanca no existe”.

Expectativas y críticas

Respecto a cuándo se podrían observar resultados en cifras relacionadas con el nuevo ministerio, Cordero indicó que “las personas debieran ver durante el transcurso de este año el impacto de lo que implica tener este ministerio, desde el rostro de la responsabilidad hasta el mecanismo de rendición de cuentas”.

El nuevo ministro también abordó las críticas que han surgido en torno a la creación de este nuevo ente estatal, defendiendo que no se trata de aumentar la burocracia. “Lo que a mí me sorprendió de algunas personas de la oposición, es la crítica a la instalación del ministerio que ellos mismos promovieron y que ellos mismos votaron a favor, y que todos tenemos claro que no es sumar más burocracia, porque el ministerio se conforma del traspaso de la subsecretaría de Prevención del Delito y de una parte de la subsecretaría del Interior”, afirmó Cordero.

Próximos informes

Finalmente, el ministro de Seguridad anunció que “la próxima semana vamos a estar entregando los resultados de homicidios consolidados de 2024, que siguen mostrando una tendencia a la baja”. Este informe será presentado el miércoles 2 de abril.