Gala Caldirola revela el sorprendente motivo detrás de su cambio estético en los labios

Gala Caldirola, la conocida figura pública española, ha compartido recientemente su experiencia con un procedimiento estético en sus labios, el cual consistió en eliminar el ácido hialurónico que le habían aplicado anteriormente. La decisión de someterse a este tratamiento fue influenciada por un comentario de su hija de seis años, quien le dijo que sus labios parecían “una salchicha”. Este comentario, según Caldirola, fue el impulso que necesitaba para realizar un cambio en su apariencia.



Desde hace varios años, Gala se había estado inyectando ácido hialurónico para aumentar el volumen de sus labios. Sin embargo, en los últimos días, decidió comenzar de nuevo y acudió a una clínica especializada para llevar a cabo el procedimiento de eliminación. En sus propias palabras, la influencer mencionó: “Mis labios ya no tenían forma”.

El procedimiento de eliminación del ácido hialurónico

El doctor Daniel Muñoz, cirujano plástico que atendió a Gala, explicó que el uso excesivo de ácido hialurónico puede provocar que el producto migre hacia áreas no deseadas, lo que resulta en una apariencia poco natural, a menudo descrita como “boca de pato”.

A finales de diciembre, Gala se sometió a un tratamiento con hialuronidasa, una enzima que se utiliza para degradar el ácido hialurónico. Poco después de este procedimiento, la influencer compartió un video en Instagram donde mostraba el resultado inmediato, el cual generó una gran controversia debido a la hinchazón significativa que experimentó. Gala comentó sobre este video: “Generó muchísima controversia, porque el producto provoca mucha hinchazón. Yo pensé que apenas me quedaba un poco de ácido y me quedaba un montón. No sentí dolores, solo fue algo estético. Sé que es impactante como estaba, pero se me fue súper rápido”.

Resultados y reacciones

Tras la eliminación del relleno, Gala expresó su satisfacción con el resultado, afirmando: “Tenía miedo que no me gustara verme sin producto y fue la mejor decisión que pude tomar. Yo me puse hialurónico en los labios por primera vez a los 21 y ya tengo 32, hace dos que no me inyectaba”.

Sin embargo, el 6 de enero, Gala decidió inyectarse nuevamente una pequeña cantidad de ácido hialurónico, específicamente 0,5 milígramos, lo que ella considera una cantidad mínima en comparación con las inyecciones anteriores. En este contexto, Gala destacó que antes sus labios “tenían un aspecto como salchicha”, pero tras el último retoque, ahora se ven “demasiado naturales, más hidratados y saludables”.