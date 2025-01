Gala Caldirola en el ojo del huracán por querella de estafa relacionada a venta de parcelas

La periodista Paula Escobar ha informado en el programa Only Fama que la figura pública Gala Caldirola se enfrenta a una querella por estafa relacionada con la venta de parcelas a través de una empresa dirigida por su amiga, Cynthia “Tity” Fonseca.

Detalles de la querella

Según la información proporcionada por Escobar, la situación se originó cuando Gala Caldirola publicó un video en sus redes sociales promocionando la empresa de Fonseca. Un individuo que vio la publicidad se puso en contacto con la empresa para adquirir un terreno. Este comprador se reunió con Fonseca, quien le habría indicado que Gala era socia de la empresa.

El comprador firmó una promesa de compra-venta en abril del año anterior y entregó un vale vista por un monto de $35.990.000. Sin embargo, la querella sostiene que Fonseca le comunicó posteriormente que el nombre de la empresa había cambiado, lo que obligó al comprador a rehacer el vale vista. A pesar de esto, la mujer supuestamente “desapareció” y el monto fue cobrado en agosto de 2024, sin que se le entregara el terreno prometido.

Como resultado, el afectado decidió presentar una denuncia contra las tres socias de la empresa, incluyendo a Gala Caldirola, quien había utilizado su imagen para promocionar el negocio.

La versión de Tity Fonseca

Por su parte, Daniela Aránguiz, panelista del programa, conversó con Fonseca, quien también relató su versión de los hechos. Según lo expresado por Aránguiz, Fonseca también habría sido víctima de una estafa por parte de un amigo con quien tenía la empresa. Tity se habría puesto en contacto con el querellante y le ofreció la ayuda de sus abogados para presentar una demanda conjunta. Además, Fonseca desmintió que Gala tuviera alguna participación en la empresa.

La defensa de Gala Caldirola

Durante el programa, se presentó un audio en el que Gala Caldirola se defendió de las acusaciones, negando cualquier implicación en la empresa. En sus declaraciones, Gala afirmó: “La verdad es que me parece un poco loco que tenga que estar dando explicaciones sobre esto en relación a la querella en mi contra, donde me veo involucrada. Lo único que puedo decir es que yo a principios del 2024 hice un video promocional, como muchas personas que promocionan empresas”.

Gala continuó explicando que su participación se limitó a un video de noventa segundos para apoyar el proyecto inmobiliario de su amiga. Aclaró: “Es esa fue toda mi participación en los hechos denunciados en la querella. La verdad es que no tengo ningún tipo de relación comercial ni participación en la sociedad vendedora. Y eso, una vez aclarado esto, yo también voy a ejercer las acciones legales en contra de quienes corresponda”.

Además, Gala expresó su comprensión hacia el afectado, pero consideró injusto ser involucrada en la situación: “Comprendo y empatizo totalmente, pero me parece injusto y absurdo que me hayan involucrado a mí cuando yo finalmente no tengo nada que ver como directamente con la empresa, simplemente estaba haciendo una promoción que obviamente no tenía idea de que todo esto iba a pasar después”.

Este caso ha generado atención mediática y se encuentra en desarrollo, con las partes involucradas preparándose para las acciones legales pertinentes.