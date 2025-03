Gala Caldirola sufre accidente en «Supervivientes» pero sigue en la competencia, afirman sus colaboradores

La española Gala Caldirola es una de las participantes del reality show «Supervivientes», donde los concursantes deben sobrevivir en una isla bajo condiciones extremas. Recientemente, Gala sufrió un accidente que le causó una lesión en su pie debido a una astilla mientras exploraba una playa en Honduras, lugar donde se está grabando el programa.

Accidente y atención médica

El incidente ocurrió durante una de las actividades de exploración en la isla, lo que llevó a que Gala Caldirola recibiera atención médica inmediata. Su equipo de comunicaciones utilizó las redes sociales para informar a sus seguidores que la modelo continúa participando en el reality a pesar de la lesión. En la publicación, se destacó que “Gala es guerrera, es luz, es fuerza. Sigue en el reality con más fuerza que nunca, está con doctores y remedios para todos los que se han preocupado, una SUPERVIVIENTE de tomo y lomo sacando la cara por las mujeres que nada ni nadie las puede detener cuando el objetivo es claro ❤️ SEGUIMOS CON TODO Y GRACIAS POR TODO ESE AMOR Y PREOCUPACION DE ESTOS DÍAS. ️☀️”, lo que refleja el apoyo que recibe de su equipo y seguidores.

Comentarios sobre su participación

La participación de Gala Caldirola ha sido objeto de comentarios por parte de otros exconcursantes. Uno de ellos es Luis Mateucci, quien compartió con ella en el programa «Ganar o servir» de Canal 13. Actualmente, Mateucci se encuentra en Madrid, España, donde está acompañando a Oriana Marzoli por su cumpleaños. En una entrevista con Fotech, Mateucci expresó su opinión sobre la participación de Gala en «Supervivientes», afirmando que: “No está haciendo nada y es muy difícil que lo haga, porque hay personajes fuertes y Gala no es uno de ellos. Bajo mi forma de ver los realities va a ser el típico personaje que entró de relleno y próximamente va a ser eliminada. A lo mejor me equivoco, porque esos participantes, que no se van ni para un lado ni para el otro, son los que más duran…”.

Conflictos pasados

Es importante mencionar que Gala Caldirola y Luis Mateucci tuvieron conflictos en el reality anterior, lo que añade un contexto a sus comentarios sobre la actual participación de Gala. La dinámica entre los concursantes en estos programas suele ser intensa, y las opiniones de exparticipantes pueden influir en la percepción pública de los actuales concursantes.

La situación de Gala Caldirola en «Supervivientes» continúa siendo un tema de interés, especialmente tras su reciente accidente y la atención que ha recibido de su equipo y seguidores.