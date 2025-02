Controversia y preocupaciones vecinales marcan la previa de la Gala del Pueblo en Viña del Mar

La Gala del Pueblo, un evento paralelo a la Gala del Festival de Viña del Mar, está programada para llevarse a cabo en dos semanas, organizada por la influencer Naya Fácil. Este evento ha generado gran expectación debido a la lista de nombres confirmados que provienen de diversas industrias. Sin embargo, la planificación de esta jornada de glamour y moda ha enfrentado varios desafíos, incluyendo polémicas y obstáculos que la organizadora ha tenido que sortear.

Desafíos en la organización de la Gala del Pueblo

Uno de los principales retos ha sido la elección de la locación para la alfombra roja, un proceso que requiere una cuidadosa logística, espacio adecuado, costos y medidas de seguridad que deben ser evaluadas con antelación. En un reciente episodio del programa de espectáculos Plan Perfecto, se abordó este tema en profundidad, con testimonios de residentes de la zona cercana al Estadio Español, donde se ha propuesto realizar la Gala de Naya.

El periodista Patricio Sotomayor, junto al presidente de la junta de vecinos de Villa Moderna, expuso el descontento de los habitantes de las casas aledañas al recinto. Los vecinos expresaron su preocupación por la seguridad del sector, conocido como Alonso de Ercilla, argumentando que han tenido experiencias negativas con eventos de gran magnitud en el pasado.

Preocupaciones de los vecinos

El señor Carlos, uno de los residentes, manifestó que su inquietud se centra en los riesgos asociados a la realización del evento. Según sus palabras, “básicamente, por los riesgos. El organismo que organizó esto, no tiene considerado la posibilidad de que existan carabineros. Carabineros tiene clara la película de que esto todavía no está con permisos. Todavía no hay permisos. El Estadio Español dice que no hay nada confirmado al respecto”.

El comunicador de CHV indagó sobre las razones por las cuales los vecinos creen que el evento podría generar caos e inseguridad. En respuesta, el adulto mayor mencionó que en el sector se han reportado asaltos y robos, indicando que la llegada de aproximadamente 800 personas, muchas de las cuales no tendrían transporte, podría resultar en un gran número de vehículos, lo que plantea la pregunta: “¿dónde metes 400 autos?”.

Impacto en la comunidad

Por su parte, Ema, otra vecina del área, comentó que desde el Estadio Español se ha indicado que aún no se ha asegurado la realización del evento. Ella expresó su preocupación, afirmando que “aquí va a quedar la escoba… porque cuando hacían las fiesta metálicas, esto era horrible: daño a las casas, tiran botellas dentro de los jardines, rayan. Encuentras de todo al otro día”.

Finalmente, Patricio preguntó a Carlos hasta qué punto están dispuestos a llegar para que se tomen en cuenta sus preocupaciones. Carlos respondió que están dispuestos a llegar a todas las instancias necesarias para que se responsabilicen por los daños que puedan ocurrir en el sector. “La externalidad de esto señala que vamos a tener vehículos arriba de las veredas, vehículos prohibiendo la salida de los vecinos: es un barrio de mucho adulto mayor, por lo tanto, a la salida –como ya lo han hecho otras veces– van a empezar a quebrar los espejos de los autos, a rayarlos, a hacer sus necesidades físicas: ya hemos tenido la experiencia”, concluyó.