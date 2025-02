Cancelación de la ‘Gala del Pueblo’: ¿falta de fondos o intervención del poder?

La cancelación de la ‘Gala del Pueblo’ fue uno de los temas principales que se abordaron en el más reciente capítulo de “Primer Plano”. En este episodio, Naya Fácil reveló que la razón principal detrás de la cancelación fue la falta de fondos suficientes para llevar a cabo el evento. Además, mencionó que la idea de realizar la gala fue impulsiva, surgió tras no haber sido invitada a la Gala del Festival de Viña del Mar.



Sin embargo, Pamela Jiles considera que hay motivos más profundos detrás de esta decisión. En la última edición del programa de CHV, Jiles expuso una teoría sobre el verdadero trasfondo de la cancelación del evento. Ella afirmó: “Era demasiado maravilloso para ser verdad. Parecía que por una vez ganaba el pueblo en esta disputa con la élite, que Naya Fácil fue capaz de distinguir de una manera tan clara, esta brecha que existe hoy en toda nuestra sociedad. Pero, como siempre, triunfó el poder, y aunque no tengo pruebas, tampoco tengo dudas que aquí hubo llamados telefónicos y movimientos desde el poder para impedir algo tan simple como responder a la discriminación de la reina de Viña, que no fue invitada a la gala oficial”.

Jiles también agregó: “Triunfar aquellos que desde el principio intentaron que Naya Fácil no tuviera ninguna participación”. En relación a esto, Cecilia Gutiérrez, otra panelista del programa, coincidió en que la situación refleja una lucha de poderes entre el pueblo y la élite.

No obstante, Gutiérrez subrayó que la cancelación se debió principalmente a que Naya Fácil no contaba con el dinero necesario para realizar el evento, que ascendía a 125 millones de pesos. En este contexto, Julio César Rodríguez ejemplificó que existen eventos más pequeños, para solo 80 personas, donde las marcas aportan grandes sumas de dinero para su realización.

Rodríguez comentó: “Nadie se sale de los directorios para tratar de impedirlo. Nadie llama por teléfono, nadie como en este caso, hace fuerza para que esto no resulte (…) Yo no pierdo la esperanza de que incluso esto se revierta, aunque la veo en este video completamente desmoralizada y la entiendo”, refiriéndose a la situación de Naya Fácil tras la cancelación de la gala.